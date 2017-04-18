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У Львівській області військовий кран травмував перехожого

Чоловік дістав травму голови, і його було госпіталізовано до лікарні
У с. Бабичі Львівської області військовий кран травмував чоловіка.
У Львівській області військовий кран травмував перехожого Фото: zn.ua

Про це повідомив у Facebook депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич.

За його словами, інцидент стався сьогодні близько 14:40.

"Військовики на крані збили чоловіка. З розбитою головою забрала "швидка". Кран їхав з відкритими дверцятами скриньки інструментів, яким і збив людину на узбіччі", - написав він.

Речник ГУ Нацполіції у Львівській області Світлана Добровольська повідомила місцевому виданню 032.ua, що за кермом військового крана перебував 36-річний військовослужбовець, мешканець Волинської області.

"За попередньою інформацією, під час руху транспорту відкрився захисний кожух кранової установки або залізні двері, які зачепили пішохода, що рухався узбіччям і вдарили його по голові", - сказала вона.

Чоловік дістав травму голови, і його був госпіталізовано до лікарні.

Раніше повідомлялося, що під Києвом у військовій частині внасліок вогнепального поранення загинув військовослужбовець. Військовий прокурор Київського гарнізону Роман Грищенко сказав, що смерть військовослужбовця могла бути суїцидом, біля тіла знайшли передсмертну записку.

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18 04 2017 20:33
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