У Львівській області військовий кран травмував перехожого
Про це повідомив у Facebook депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич.
За його словами, інцидент стався сьогодні близько 14:40.
"Військовики на крані збили чоловіка. З розбитою головою забрала "швидка". Кран їхав з відкритими дверцятами скриньки інструментів, яким і збив людину на узбіччі", - написав він.
Речник ГУ Нацполіції у Львівській області Світлана Добровольська повідомила місцевому виданню 032.ua, що за кермом військового крана перебував 36-річний військовослужбовець, мешканець Волинської області.
"За попередньою інформацією, під час руху транспорту відкрився захисний кожух кранової установки або залізні двері, які зачепили пішохода, що рухався узбіччям і вдарили його по голові", - сказала вона.
Чоловік дістав травму голови, і його був госпіталізовано до лікарні.
Раніше повідомлялося, що під Києвом у військовій частині внасліок вогнепального поранення загинув військовослужбовець. Військовий прокурор Київського гарнізону Роман Грищенко сказав, що смерть військовослужбовця могла бути суїцидом, біля тіла знайшли передсмертну записку.
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