У Львівській області з рейок зійшли близько десяти вантажних вагонів

Біля села Задвір'я Буського району Львівської області перекинулось близько десяти вантажних вагонів.

"У с. Задвір'я у Буському районі Львівської області - аварія на залізниці, перевернулися товарні вагони. Наразі рух потягів призупинено, люди пішки йдуть, щоб добратися до траси Київ - Львів і дістатися додому. Три колії перекрито, а по одній пускають потяги, загрози немає", - написав на своїй сторінці у Facebook депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич.

Нагадаємо, що в Тернопільській області два вагони приміського поїзда зійшли з рейок після того, як злодії викрали матеріали верхньої будови колії.