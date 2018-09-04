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У Львівській області з рейок зійшли близько десяти вантажних вагонів

Наразі інформації про постраждалих немає
Біля села Задвір'я Буського району Львівської області перекинулось близько десяти вантажних вагонів.
У Львівській області з рейок зійшли близько десяти вантажних вагонів Фото: facebook.com/igor.zinkevych

"У с. Задвір'я у Буському районі Львівської області - аварія на залізниці, перевернулися товарні вагони. Наразі рух потягів призупинено, люди пішки йдуть, щоб добратися до траси Київ - Львів і дістатися додому. Три колії перекрито, а по одній пускають потяги, загрози немає", - написав на своїй сторінці у Facebook депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич.

Нагадаємо, що в Тернопільській області два вагони приміського поїзда зійшли з рейок після того, як злодії викрали матеріали верхньої будови колії.

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09 04 2018 12:17
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