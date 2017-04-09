CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ місті Сколе Львівської області затримали мікроавтобус, в якому нелегально перевозили 20 громадян В'єтнаму.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Львівській області затримали 20 в'єтнамців-нелегалів
Громадяни В'єтнаму заплатили по 5-8 тисяч дол. за те, щоб без документів потрапити в країни Євросоюзу
Фото: google.com
Про це повідомив заступник голови Національної поліції В'ячеслав Аброськін.
У машині виявили 14 чоловіків та шестеро жінок. Документів у них не було, вони намагалися потрапити в країни Євросоюзу. Нелегали перетнули російсько-український кордон в районі Глухова Сумської області.
Затриманий водій мікроавтобуса, громадянин України. Встановлено, що за транзит нелегали сплачували по 5-8 тисяч дол.
Машину вилучили, а матеріали внесли в ЄРДР за ч. 2 ст. 332 КК - незаконне перевезення осіб через державний кордон.
Нагадаємо, раніше на українсько-словацькому кордоні затримали 24 в'єтнамців-нелегалів, яких віз словак.
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04 09 2017 06:54 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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