У Львівській області затримали 20 в'єтнамців-нелегалів

Громадяни В'єтнаму заплатили по 5-8 тисяч дол. за те, щоб без документів потрапити в країни Євросоюзу

У місті Сколе Львівської області затримали мікроавтобус, в якому нелегально перевозили 20 громадян В'єтнаму.

Про це повідомив заступник голови Національної поліції В'ячеслав Аброськін.

У машині виявили 14 чоловіків та шестеро жінок. Документів у них не було, вони намагалися потрапити в країни Євросоюзу. Нелегали перетнули російсько-український кордон в районі Глухова Сумської області.

Затриманий водій мікроавтобуса, громадянин України. Встановлено, що за транзит нелегали сплачували по 5-8 тисяч дол.

Машину вилучили, а матеріали внесли в ЄРДР за ч. 2 ст. 332 КК - незаконне перевезення осіб через державний кордон.

Нагадаємо, раніше на українсько-словацькому кордоні затримали 24 в'єтнамців-нелегалів, яких віз словак.