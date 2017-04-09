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У Львівській області затримали 20 в'єтнамців-нелегалів

Громадяни В'єтнаму заплатили по 5-8 тисяч дол. за те, щоб без документів потрапити в країни Євросоюзу
У місті Сколе Львівської області затримали мікроавтобус, в якому нелегально перевозили 20 громадян В'єтнаму.
У Львівській області затримали 20 в Фото: google.com

Про це повідомив заступник голови Національної поліції В'ячеслав Аброськін.

У машині виявили 14 чоловіків та шестеро жінок. Документів у них не було, вони намагалися потрапити в країни Євросоюзу. Нелегали перетнули російсько-український кордон в районі Глухова Сумської області.

Затриманий водій мікроавтобуса, громадянин України. Встановлено, що за транзит нелегали сплачували по 5-8 тисяч дол.

Машину вилучили, а матеріали внесли в ЄРДР за ч. 2 ст. 332 КК - незаконне перевезення осіб через державний кордон.

Нагадаємо, раніше на українсько-словацькому кордоні затримали 24 в'єтнамців-нелегалів, яких віз словак.

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04 09 2017 06:54
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