У Львівській облраді обіцяють відновити пам'ятник у Гуті Пеняцькій

Версія про те, що могилу поляків зруйнували місцеві мешканці, не витримує жодної критики

Із надгробків, які розмалювали вандали на меморіалі загиблим полякам у Гуті Пеняцькій, вже змили надписи, питання про подальшу реконструкцію монумента вирішать депутати Львівської облради

Це зазначив, побувавши на місці вчиненого вандалізму, заступник голови Львівської облради Володимир Гірняк, повідомляє "Укрінформ".

"Версія про те, що могилу поляків зруйнували місцеві мешканці, не витримує жодної критики. Це зробили певні сили, які не хочуть українсько-польського порозуміння. На черговому засіданні сесії облради буде ухвалено рішення щодо акту вандалізму та відновлення монумента у Гуті Пеняцькій. Спільно з польською стороною будемо працювати над механізмом відновлення пам'ятника", - зазначив Гірняк.

Заступник голови облради не впевнений, що це вдасться зробити до 28 лютого - річниці трагедії, коли вшанувати жертв масового знищення жителів Гути Пеняцької сюди традиційно з'їжджаються рідні загиблих з України та Польщі.

Разом із тим він наголосив, що слід подбати і про українські монументи, зруйновані на території Польщі. У їх знищенні простежується той самий почерк.

Нагадаємо, у селі Гута Пеняцька Бродівського району Львівщини невідомі на Різдвяні свята пошкодили пам'ятник з прізвищами поляків, вбитих гітлерівцями у 1944 році, обмалювавши його синьо-жовтою і червоно-чорною фарбою.

В Міністерстві закордонних справ України засуджують акт вандалізму на Львівщині з пошкодженим польським пам'ятником і вважають його навмисною провокацією.