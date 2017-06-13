У Львівській ратуші відбулася Ніч енергетики

Захід став львівським початком молодіжного проекту "Ukrenergo Laboratories" – першого в Україні інкубатору ідей в енергетиці за ініціативи ДП “НЕК” Укренерго”. Дата була обрана не випадково, адже у цю ніч для України розпочався безвізовий режим. Цим організатори заходу хотіли показати - що в цей момент для молоді всі кордони стають відкритими, у тому числу у державні підприємства, а розвиток та успішна кар'єра можливі в Україні.

Захід зібрав понад 200 учасників - молодь зі Львова, Києва, Харкова, Дніпра та Чернівців різних галузей освіти, а саме: енергетика; ІТ та телекомунікації; менеджмент та економіка; міжнародні відносини; екологія та охорона довкілля; право; PR та комунікації.

Всіх учасників зустрічали на головному вході у Ратушу припарковані на площі Ринок електромобілі, у тому числі й мрія багатьох - Tesla, а в приміщення Ратуші - Тесла досліди від представників Львівської Політехніки. Протягом усієї ночі (з 21.00 по 6.00 годину ранку) 21 спікер - ТОП - менеджери компаній, провідні експерти енергетичної галузі країни та спеціально запрошені топ-представники інших галузей, ділились своїм досвідом із молоддю у форматі міні-лекцій.

Відкривали захід та давали старт проекту у Львові керівник компанії «Укренерго» Всеволод Ковальчук, Львівський міський голова Андрій Садовий, директор із комунікацій та міжнародного співробітництва «Укренерго» Михайло Бно-Айріян, а також керівник проекту Едуард Рубін

«Бачу, що тут є багато людей з мудрими очима. Мій досвід показує, що з енергетикою завжди треба мати справу. Перед тим, як стати міським головою, я довго очолював підприємство «Південьзахіделектромережбуд», яке збудувало всі високовольтні лінії в західній, центральній і південній Україні. В Україні треба працювати. Дуже просто виїхати за кордон і робити багатими інші країни своїм інтелектом а працювати треба тут, розвивати свою країну, бо іншої країни в нас немає», - такими словами привітав учасників «Ночі енергетики» міський голова Львова Андрій Садовий.

В якості спеціальних гостей проекту прочитати лекції були також запрошені Заступник Дніпровського міського голови, радник міського голови Львова з питань новітніх технологій Яніка Мерило. екс-міністр економічного розвитку і торгівлі України Павло Шеремета, член комітету з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки Верховної Ради України Лев Підлісецький, а також заступник Голови Постійної делегації у Парламентській асамблеї НАТО, бізнесмен, науковець і громадський діяч Олексій Скрипник.

Хедлайнером заходу став керівник "Укренерго" Всеволод Ковальчук, який у своїй лекції поділився секретами та порадами для досягнення професіонального успіху: "Ніколи не соромтеся. Якщо у вас є ідея, говоріть, що хочете та можете це зробити та шукайте того, хто вас вислухає. Якщо будете мовчати, вас ніхто не почує та не побачить". Разом з цим, він додав, що ера одинаків завершилася, та сьогодні усі працюють у командах. Чим більше кожен намагатиметься працювати заради спільного результату, тим успішнішим буде проект та більше переваг отримає кожен член цієї команди.

Молодь не розходилась до самого ранку та отримала мотивацію та знання з різних напрямків, починаючи від стратегічного управління й інвестицій до міжнародних відносин, Smart Grid, глобальних тенденцій у електроенергетиці та розвитку країни. Також учасники заходу отримали поради щодо використання знань та навичок для побудови кар'єри в галузі, інформацію про креативні ідеї з розвитку електроенергетики, які можна втілити в реальні проекти, та, навіть, де можна знайти гроші для реалізації ідей у електроенергетиці, а також реальні приклади успішних проектів та поради із саморозвитку.

Наступний етап проекту у Львові - Soft Skills School. Це дводенна школа, де 14 наймотивованіших та найкреативніших учасників “Ночі енергетики у Львові”, які пройдуть конкурсний відбір через анкетування та завдання - запис мотиваційного відеозвернення. Вони будуть мати шанс отримати практичні навички від топ-тренерів: робота у команді, менеджмент проектів, побудова ефективних внутрішніх та зовнішніх комунікацій, пошук та аналіз інформації, а також відпрацювання та прийняття рішень. Після цього будуть сформовані проектні команди, які братимуть участь у Битві проектів та Енергетичному хакатоні заради можливості втілити свої ідеї у реальні проекти, а також стати креативною частиною найбільшої електроенергетичної компанії країни-системного оператора “Укренерго”. Участь у всіх заходах проекту є безкоштовною.

Слідкуйте за новинами проекту “Ukrenergo Laboratories” за наступним посиланням:

https://www.facebook.com/UkrenergoLaboratories/

Інформаційні партнери заходу: Studway, UNISTUDY, iPress.ua, LvBS, Zaxid.net, Радіо FM Галичина, Lviv IT Cluster, Афіша розваг Львова, Lviv Online.

«Ніч енергетики» – перший захід з циклу, який проводиться в рамках проекту Ukrenergo Laboratories – першого в Україні інкубатора проектів для інноваційного розвитку електроенергетичної галузі країни. Зокрема, він направлений на вирішення однієї з нагальних проблем браку висококваліфікованих кадрів. Подібний захід пройде у Києві та вже пройшов у Харкові, де зібрав понад 400 учасників.