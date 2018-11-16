У львівської маршрутки під час руху відпали колеса, – ВІДЕО

Інцидент трапився 16 листопада близько 6:30 ранку, повідомляє ZAXID.NET. У салоні автобуса було кілька людей. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав, хоча одне з коліс автобуса покотилося на зустрічну смугу, по якій в цей час їхали кілька авто.

Із відеозапису, який редакції видання надав очевидець, незрозуміло, про яку саме маршрутку йдеться – не видно ані номеру маршруту, ані номерних знаків самого авто.

Керівник управління транспорту Львівської міськради Олег Партика розповів ZAXID.NET, що в управлінні нічого не знають про цей інцидент і ніхто з пасажирів зі скаргами не звертався.

"Перший раз чую про такий випадок. Можливо, це навіть не міська маршрутка, там їздять і приміські. Принаймні до нас ніхто зі скаргами на цей випадок не звертався", – заявив Партика.

Як зазначає видання, зважаючи на ранній час ДТП, можна припустити, що це перший рейс маршрутки або взагалі виїзд з депо на маршрут, перед яким автобуси мають проходити перевірку. Попри те, що з львівськими маршрутками часто стаються схожі інциденти, в управлінні транспорту не ведуть статистики таких випадків і про більшість із них дізнаються зі ЗМІ.

Нагадаємо, Управління транспорту Львівської міськради пропонує підвищити тариф на проїзд у маршрутках до 8 грн.