У львівському готелі затримали педофіла під час зустрічі з підлітком

Львівські патрульні затримали у готелі чоловіка, якого підозрюють у розбещенні неповнолітнього.

26 квітня близько 16:00 працівники готелю на вулиці Джерельній повідомили поліції, що старший чоловік, який зупинився у них в готелі, завів до себе в номер неповнолітнього. Адміністрація попросила працівників автомийки заблокувати вихід з готелю, щоб підозрювані не змогли втекти, інформує прес-служба патрульної поліції Львова.

Патрульні допитали чоловіка та хлопця у різних кімнатах, їхні пояснення відрізнялися.

47-річний чоловік пояснив, що хлопець його родич, якого він запросив на морозиво, а потім захотів відпочити і вони прийшли в готель. А 14-річний хлопець розповів, що познайомився з чоловіком у соцмережах. З того часу в них були інтимні зустрічі, за які він отримував гроші. В телефонах обох виявили переписку інтимного характеру.

У цей день, за словами підлітка, він отримав 300 гривень. Хлопець пояснив, що його батько помер, а мама хворіє. Зателефонувавши до мами, поліцейські дізналися, що чоловік не є їхнім родичем і вона вперше про нього чує.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу, чоловіка доставили у Шевченківський відділ поліції, а звідти в ізолятор тимчасового тримання.

За ч.1 статті 156 ККУ (розбещення неповнолітніх, а саме вчинення розпусних дій щодо особи, яка не досягла шістнадцятирічного віку) йому загрожує обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Нагадаємо, що житель Васильковки Дніпропетровської області підозрюється в розбещенні трьох неповнолітніх дівчат.