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У Львівському облавтодорі проводять обшуки, - Синютка

У Львівській області цьогоріч планують вдвічі збільшити ремонти доріг
Голова Львівської ОДА Олег Синютка розповів, що у Львівському облавтодорі проводяться слідчі дії.
У Львівському облавтодорі проводять обшуки, - Синютка Олег Синютка. Фото: Андрій Поліковський / iPress.ua

Синютка зазначив, що всі кошти, які виділяються в області на ремонт доріг, повинні бути використані раціонально, інформує "Справжня варта".

Зазначається, що у Львівській області у цьому році планують вдвічі збільшити ремонти доріг.

За інформацією видання, Львівська область очікує 935 млн грн "митних платежів".

Раніше СБУ провела обшуки в будинку управління Львівської залізниці на вул. Гоголя.

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10 04 2017 17:35
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