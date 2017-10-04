У Львівському облавтодорі проводять обшуки, - Синютка

Голова Львівської ОДА Олег Синютка розповів, що у Львівському облавтодорі проводяться слідчі дії.

Синютка зазначив, що всі кошти, які виділяються в області на ремонт доріг, повинні бути використані раціонально, інформує "Справжня варта".

Зазначається, що у Львівській області у цьому році планують вдвічі збільшити ремонти доріг.

За інформацією видання, Львівська область очікує 935 млн грн "митних платежів".

Раніше СБУ провела обшуки в будинку управління Львівської залізниці на вул. Гоголя.