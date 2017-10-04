ПОЛІТИКА НОВИНИГолова Львівської ОДА Олег Синютка розповів, що у Львівському облавтодорі проводяться слідчі дії.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Львівському облавтодорі проводять обшуки, - Синютка
У Львівській області цьогоріч планують вдвічі збільшити ремонти доріг
Олег Синютка. Фото: Андрій Поліковський / iPress.ua
Синютка зазначив, що всі кошти, які виділяються в області на ремонт доріг, повинні бути використані раціонально, інформує "Справжня варта".
Зазначається, що у Львівській області у цьому році планують вдвічі збільшити ремонти доріг.
За інформацією видання, Львівська область очікує 935 млн грн "митних платежів".
Раніше СБУ провела обшуки в будинку управління Львівської залізниці на вул. Гоголя.
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10 04 2017 17:35 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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