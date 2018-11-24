У львівському ресторані подавали суп з шишок, гілок і кори як нагадування про Голодомор

Про це пише "Радіо Свобода".

"Ми на кип'ячену воду кинули гілки сосни, шишки, кору дерева. Воно проварюється. Ми дивились документальні фільми і дізнались від очевидців Голодомору, що в ті страшні роки вони йшли в ліс і збирали все, що можна було їсти", – розповіла волонтерка Анна Гавінович.

Також у центрі міста відбулась поминальна молитва за жертвами Великого Голоду в Україні, хвилина мовчання, дзвонили церковні дзвони.

У листопаді 2006 року Верховна Рада України визнала Голодомор 1932–1933 років геноцидом українського народу. Україна з посиланням на дані науково-демографічної експертизи стверджує, що загальна кількість людських втрат від Голодомору 1932–33 років становить майже 4 млн осіб, а втрати українців у частині ненароджених становлять понад 6 млн.