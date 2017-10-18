У Львові 11 людей отруїлися після харчування у ресторані
"Зокрема, в суботу за медичною допомогою звернулися 6 осіб, в неділю – 4 особи, і в понеділок за допомогою звернулася ще 1 особа", - повідомляє прес-служба Львівської міської ради.
Наразі стаціонарно продовжують лікуватися 10 постраждалих.
Як повідомляв iPress.ua, 22 вересня до Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф поступило повідомлення про те, що до Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні госпіталізовано шістьох осіб (дорослих) із діагнозом: гостра кишкова інфекція.
Станом на ранок 24 вересня кількість госпіталізованих зросла до 32 осіб. Згодом кількість потерпілих від отруєння копченою рибою у Львові збільшилася до 52 осіб.
У вівторок, 26 вересня, у лікарнях Львівської області на лікуванні перебуває 58 осіб, які отруїлися копченою рибою, купленої на львівському ринку. Четверо освіб відмовилися від госпіталізації, ще одного виписали з лікарні.
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