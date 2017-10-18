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У Львові 11 людей отруїлися після харчування у ресторані

Наразі стаціонарно продовжують лікуватися 10 постраждалих
У Львові за три дні 11 людей отруїлися після харчування у ресторані "Панська чарка".
У Львові 11 людей отруїлися після харчування у ресторані Фото: з відкритих джерел

"Зокрема, в суботу за медичною допомогою звернулися 6 осіб, в неділю – 4 особи, і в понеділок за допомогою звернулася ще 1 особа", - повідомляє прес-служба Львівської міської ради.

Наразі стаціонарно продовжують лікуватися 10 постраждалих.

Як повідомляв iPress.ua22 вересня до Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф поступило повідомлення про те, що до Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні госпіталізовано шістьох осіб (дорослих) із діагнозом: гостра кишкова інфекція.

Станом на ранок 24 вересня кількість госпіталізованих зросла до 32 осіб. Згодом кількість потерпілих від отруєння копченою рибою у Львові збільшилася до 52 осіб.

У вівторок, 26 вересня, у лікарнях Львівської області на лікуванні перебуває 58 осіб, які отруїлися копченою рибою, купленої на львівському ринку. Четверо освіб відмовилися від госпіталізації, ще одного виписали з лікарні.

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18 10 2017 17:38
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