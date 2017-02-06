У Львові 20-річна жінка намагалася продати новонароджену дитину
Про це повідомляє прес-служба Нацполіції. "Оперативники Управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми Головного управління Національної поліції у Львівській області виявили у соцмережах оголошення про продаж дитини.
Поліцейські з’ясували, що 20-річна львів’янка шукає покупця на свою новонароджену дитину. Сама жінка в цей час перебувала в пологовому відділенні однієї з лікарень Львова", - йдеться в повідомленні.
1 червня, жінку було затримано в момент одержання нею 80 тисяч гривень.
За цю суму вона домовилася з "покупцем", що передасть йому немовля. У розписці жінка написала, що жодних претензій не має, з усіма умовами оборудки згодна. За цим фактом відкрито кримінальне провадження. Слідчі кваліфікували дії затриманої за ч. 3 ст. 149 (Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини) Кримінального кодексу України, яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої.
Нагадаємо, раніше у Запоріжжі суд заарештував подружжя, яке затримано за продаж за $7 тис новонародженої дочки.
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