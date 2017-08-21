ПОЛІТИКА НОВИНИМіський голова Львова Андрій Садовий підписав розпорядження про відзначення грошовою винагородою випускників загальноосвітніх навчальних закладів, які отримали 200 та 400 балів за результатами ЗНО.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Львові абітурієнти, які на відмінно склали ЗНО, отримають "премію"
Відповідне розпорядження підписав міський голова
Фото: dt.ua
За 200 балів передбачена винагорода у 2000 грн, за 400 балів - у 4000 грн.
Так, по 2 тисячі грн отримають 27 львів'ян, по 4 тисячі - 4 випускники.
До слова, тест ЗНО з української мови та літератури провалили 8% абітурієнтів, з математики - 16%.
Раніше Президент Петро Порошенко підписав Закон України № 2026-VIII "Про внесення змін до Закону України "Про вищу освіту" щодо забезпечення права на здобуття вищої освіти осіб, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія України".
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