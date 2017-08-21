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У Львові абітурієнти, які на відмінно склали ЗНО, отримають "премію"

Відповідне розпорядження підписав міський голова
Міський голова Львова Андрій Садовий підписав розпорядження про відзначення грошовою винагородою випускників загальноосвітніх навчальних закладів, які отримали 200 та 400 балів за результатами ЗНО.
У Львові абітурієнти, які на відмінно склали ЗНО, отримають "премію" Фото: dt.ua

За 200 балів передбачена винагорода у 2000 грн, за 400 балів - у 4000 грн.

Так, по 2 тисячі грн отримають 27 львів'ян, по 4 тисячі - 4 випускники.

До слова, тест ЗНО з української мови та літератури провалили 8% абітурієнтів, з математики - 16%.

Раніше Президент Петро Порошенко підписав Закон України № 2026-VIII "Про внесення змін до Закону України "Про вищу освіту" щодо забезпечення права на здобуття вищої освіти осіб, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія України".

 

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