У Львові арештували двох підозрюваних у підпалі польського автобуса, яких фінансувало оточення

СБУ вважає, що підпал польського автобуса у Львові був потрібен задля нагнітання стосунків України та Польщі

На підставі отриманих доказів Галицький районний суд Львова заарештував на час розслідування двох підозрюваних у підпалі польського туристичного автобуса у Львові.

Про це повідомили прес-служби обласної прокуратури.

За версією слідчих, затримані спробували влаштувати провокацію з туристами з Польщі. Зрештою їх дії розцінили як спробу до здійснення теракту.

Метою акції були – залякування населення та ускладнення відносин між Україною та Польщею.

Чоловікам повідомлено про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу.

Підозрюваним загрожує позбавлення волі на термін від 5 до 10 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, 3 квітня оперативники Служби безпеки України затримали двох виконавців підриву польського Меморіалу орлят, який розташований на Личаківському кладовищі у Львові. Також з’ясувалося, що затримані причетні до підпалу автобуса з іноземцями. Їх акції, за інформацією правоохоронців, фінансувалися оточенням екс-президента-втікача Віктора Януковича під кураторством російських спецслужб.

13 березня невідомі кинули вибуховий предмет на території Личаківського цвинтаря біля польського Меморіалу орлят.

Глава МЗС України Павло Клімкін засудив вибух, вчинений поблизу Меморіалу львівських орлят на Личаківському кладовищі.

Міністерство закордонних справ Польщі вважає вибух біля Меморіалу львівських орлят на Личаківському кладовищі Львова "черговим антипольським інцидентом" в Україні.