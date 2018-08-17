У Львові арештували графітчика, який поранив поліцейського

Лідер руху С14 Євген Карась каже, що хлопці не знали, що до них під'їхали поліцейські, оскільки на авто не було пізнавальних знаків, а правоохоронці були не в уніформі

У Львові арештували чоловіка, який ножем поранив поліцейського під час затримання за графіті.

"За рішенням суду 20-річного львів’янина взято під варту без права внесення застави терміном на 60 діб", - йдеться у повідомленні поліції Львівської області.

Вранці 17 серпня у поліції заявили, що під час комплексного відпрацювання міста оперативники помітили двох осіб, які в центрі міста малювали графіті.

"Під час затримання один із втікачів заподіяв 33-річному оперуповноваженому ножове проникаюче поранення", - зазначали правоохоронці.

Також у ранішньому повідомленні вказувалося, що "життю оперативника нічого не загрожує, стан його стабільний". Однак пізніше у прес-службі заявили, що "капітана поліції прооперовано, його стан стабільно важкий".

Затриманих двох 20-річних мешканців Львова доставили у відділ поліції. А за цим фактом відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) ККУ.

Відзначається, що іншого учасника події притягнули адміністративної відповідальності за ст.185 (злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського) та ст.152 (порушення правил благоустрою територій населених пунктів) КУпАП.

Водночас лідер руху С14 Євген Карась у Facebook повідомив, що затримані поліцією – графітчики, які малювали трафаретні написи "Хто замовив Катю Гандзюк?". За його словами, хлопці не знали, що до них під'їхали поліцейські, оскільки на авто не було пізнавальних знаків, а правоохоронці були не в уніформі.

"Під час нанесення чергового напису на паркані біля активістів різко зупинилося чотири автомобілі і звідти вискочила група чоловіків. Вони відразу кинулися бити хлопців. Одного з хлопців звалили на асфальт і вдарили ногою в голову. Інший підняв руки до голови і намагався захиститися руками від ударів, але його теж почали гамселити. В ході сутички один з нападників отримав легке ножове поранення. Активістів посадили до автомобілів і повезли", - написав Карась.

Він додав, що лише в авто невідомі чоловіки сказали, що вони працівники карного розшуку поліції Львова.

"На жодному з чотирьох автомобілів і на жодному з чоловіків не було символіки поліції. Під час нападу на активістів оперативники не вимагали "припиніть малювати", не кричали "поліція" і не зробили нічого, щоб ідентифікувати себе як представники закону, а не банди", - розказує свою версію подій Карась.

"Поліцейські дуже злі на політичну активість хлопців і трафаретну кампанію по Гандзюк. Звідки галицьким операм поліції мати симпатії до херсонських замовників по Каті Гандзюк з ментовки – важко навіть уявити", - відзначив Карась.

Крім того, лідер С14 наголошує, що "в поліції спочатку сказали, що оперативник отримав дрібний поріз, а пізніше "почали фабрикувати "переживаємо за життя".

Активісти, які стежать за справою Гандзюк і ведуть відповідну сторінку у соцмережі, поставили правоохоронцям низку питань з цього приводу.

Нагадаємо, 31 липня в Херсоні невідомий облив співробітницю міськради і активістку Катерину Гандзюк рідиною, яка виявилася концентрованою сірчаною кислотою.

Поліція порушила справу про хуліганство, пізніше змінивши кваліфікацію на завдання тяжких тілесних ушкоджень з метою залякування, а в підсумку розглядає цей напад як замах на вбивство.

Генпрокуратура передала слідство до центрального апарату СБУ.

3 серпня поліція повідомила про затримання підозрюваного в замаху на Катерину Гандзюк.

Сам Новіков і його рідна сестра в суді дали свідчення, що їх не було в Херсоні в день нападу на Гандзюк: з 27 липня по 1 серпня включно вони відпочивали біля моря в селищі Більшовик. За словами сестри Новікова 31 липня її брат разом з чоловіком були в кафе "Оболонь", де пили пиво, повернулися до намету близько 14:00 і до вечора спали, а потім грали з дітьми.

Захисник Новікова заявляв що алібі його підзахисного можуть підтвердити 7-8 чоловік, проте поліція нікого з них не допитала.

Крім того адвокат заявив, що Новіков не знайомий з Гандзюк, а також має риси, відмінні від людини з фоторобота.

6 серпня Херсонський міський суд постановив узяти Новікова під варту до 1 жовтня включно.