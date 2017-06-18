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У Львові авто в'їхало в натовп, загинула жінка, - ФОТО

Ще одну жінку госпіталізували
У центрі Львова біля храму святого Апостола Андрія позашляховик в'їхав у натовп людей.
У Львові авто в Фото:govarta1

Одна людина загинула, про це йдеться в повідомленні очевидців спільноти "Варта-1" у Facebook.

"18 червня, біля церкви Андрія у Львові, водій автомобіля "Land Cruiser" з невідомих причин врізався у натовп людей і перекинувся. За попередньою інформацією, в результаті інциденту загинула одна жінка, ще одну забрала бригада швидкої допомоги", - йдеться в повідомленні.

Фото:govarta1

"З вигляду водій тверезий, стверджує, що щось трапилося з авто і він не впорався з керуванням", - зазначили очевидці.

Фото:govarta1

Нагадаємо, в Одеській області на Дніпропетровській дорозі сталася серйозна аварія на магістральному водогоні діаметром 1200 мм, яка залишила без води 150 тисяч людей.

 
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18 06 2017 13:20
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