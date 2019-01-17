Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

У Львові через ускладнення від кору померла 36-річна жінка

За словами родичів, перші симптоми захворювання на кір з'явилися 11 січня, 12 січня – висипка
15 січня у Львівській обласній клінічній лікарні від ускладнень, спровокованих кором, померла 36-річна львів’янка.
У Львові через ускладнення від кору померла 36-річна жінка Фото: з відкритих джерел

"Кір спровокував у пацієнтки ускладнення – пневмонію. Окрім того, вона мала важку супутню патологію генетичного характеру. На жаль, врятувати її не вдалося", - сказала головний епідеміолог Львівщини Наталія Тімко, повідомляє ZAXID.NET.

Завідувач реанімаційного відділення інфекційної лікарні Віктор Токарєв розповів, що жінку госпіталізували до лікарні вранці 14 січня у важкому стані: у неї була задишка, порушення свідомості, пневмонія.

За словами родичів, перші симптоми захворювання на кір з'явилися 11 січня, 12 січня – висипка. Пацієнтку відразу поклали в реанімаційне відділення, але допомогти їй не вдалося.  

Тімко відзначила, що це перша смерть від кору на Львівщині серед дорослих.

Вона додала, що ускладнення кору (пневмонія, коровий енцефаліт (запалення мозку), обструктивний бронхіт тощо) лікарі фіксують у хворих різних вікових категорій.

Нагадаємо, від кору з початку року померло двоє людей. 1 січня в Житомирі помер дворічний хлопчик з Бердичева.  6 січня від захворювання на кір помер 49-річний чоловік з Рівного.

Протягом 2018 року понад 54 тисячі українців захворіли на кір. Найвищі показники захворюваності зафіксовано у Львівській, Івано-Франківській, Закарпатській, Тернопільській, Вінницькій і Чернівецькій областях.

Специфічного лікування від кору немає, найнадійніший варіант уникнути захворювання - зробити щеплення згідно з календарем вакцинації (для дітей і підлітків) або ревакцинацію в будь-якій лікарні (для дорослих).

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

17 01 2019 10:19
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Fisher. Історія ветерана АТО, який відкрив рибне кафе у Львові

Fisher. Історія ветерана АТО, який відкрив рибне кафе у Львові

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.