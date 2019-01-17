У Львові через ускладнення від кору померла 36-річна жінка

За словами родичів, перші симптоми захворювання на кір з'явилися 11 січня, 12 січня – висипка

15 січня у Львівській обласній клінічній лікарні від ускладнень, спровокованих кором, померла 36-річна львів’янка.

"Кір спровокував у пацієнтки ускладнення – пневмонію. Окрім того, вона мала важку супутню патологію генетичного характеру. На жаль, врятувати її не вдалося", - сказала головний епідеміолог Львівщини Наталія Тімко, повідомляє ZAXID.NET.

Завідувач реанімаційного відділення інфекційної лікарні Віктор Токарєв розповів, що жінку госпіталізували до лікарні вранці 14 січня у важкому стані: у неї була задишка, порушення свідомості, пневмонія.

За словами родичів, перші симптоми захворювання на кір з'явилися 11 січня, 12 січня – висипка. Пацієнтку відразу поклали в реанімаційне відділення, але допомогти їй не вдалося.

Тімко відзначила, що це перша смерть від кору на Львівщині серед дорослих.

Вона додала, що ускладнення кору (пневмонія, коровий енцефаліт (запалення мозку), обструктивний бронхіт тощо) лікарі фіксують у хворих різних вікових категорій.

Нагадаємо, від кору з початку року померло двоє людей. 1 січня в Житомирі помер дворічний хлопчик з Бердичева. 6 січня від захворювання на кір помер 49-річний чоловік з Рівного.

Протягом 2018 року понад 54 тисячі українців захворіли на кір. Найвищі показники захворюваності зафіксовано у Львівській, Івано-Франківській, Закарпатській, Тернопільській, Вінницькій і Чернівецькій областях.

Специфічного лікування від кору немає, найнадійніший варіант уникнути захворювання - зробити щеплення згідно з календарем вакцинації (для дітей і підлітків) або ревакцинацію в будь-якій лікарні (для дорослих).