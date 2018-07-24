У Львові четверо людей отруїлися газом, троє з них громадяни США
Інцидент стався у Галицькому районі міста на вулиці Замарстинівській. Унаслідок отруєння до лікарень потрапили мешканка Дніпра 1956 року народження (8% карбоксигемоглобіну), громадянка США 1982 року народження та двоє дівчат 2006 та 2010 року народження, повідомляє прес-служба Львівської міської ради.
Дітей госпіталізували до лікарні "Охматдит". Кількість карбоксигемоглобіну в їхніх організмах встановлюється.
До квартири, в якій вони отруїлися, перекрили подачу газу, а причину отруєння будуть встановлювати.
Як писав iPress.ua, 13 липня в одному з кафе Львова зафіксували масове отруєння відвідувачів. Спершу було госпіталізовано десятьох осіб.
Станом на понеділок, 16 липня, всього за допомогою звернулось 29 осіб (із них одна дитина).
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Потужні зливи у Японії забрали життя більш ніж 20 людей, - ФОТО
- ФОТО Бенксі розмалював Париж новими графіті про мігрантів та расизм
- ФОТО Моделіст військової техніки: "Принципово не роблю російську і "ДНРівську" техніку. Хіба що, спалену"
- "Комбат нам сказав: "Ви попали в "пи***рез". Спогади офіцера 93 ОМБр про звільнення Пісків24 липня 2014 року українська армія і добровольчі батальйони звільнили село Піски, на самій околиці Донецька. Взяли під контроль, вивісили український прапор. Але відтоді, ціле село, яке колись було одним із найзаможніших на Донеччині, стало суцільною позицією. На сьогодні в Пісках, напевно не залишилося нікого з місцевих мешканців. І жодної вцілілої будівлі
- Діалог зі СходомДвоє незнайомців стали частиною туру в понад 1000 кілометрів: Львів-Костянтинівка-Маріуполь-Кирилівка