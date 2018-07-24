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У Львові четверо людей отруїлися газом, троє з них громадяни США

Усіх госпіталізували до лікарень
У квартирі Львова четверо людей отруїлися чадним газом.
У Львові четверо людей отруїлися газом, троє з них громадяни США Фото: oilreview.kiev.ua

Інцидент стався у Галицькому районі міста на вулиці Замарстинівській. Унаслідок отруєння до лікарень потрапили мешканка Дніпра 1956 року народження (8% карбоксигемоглобіну), громадянка США 1982 року народження та двоє дівчат 2006 та 2010 року народження, повідомляє прес-служба Львівської міської ради.

Дітей госпіталізували до лікарні "Охматдит". Кількість карбоксигемоглобіну в їхніх організмах встановлюється.

До квартири, в якій вони отруїлися, перекрили подачу газу, а причину отруєння будуть встановлювати.

Як писав iPress.ua, 13 липня в одному з кафе Львова зафіксували масове отруєння відвідувачів. Спершу було госпіталізовано десятьох осіб.

Станом на понеділок, 16 липня, всього за допомогою звернулось 29 осіб (із них одна дитина).

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24 07 2018 10:57
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