У Львові четверо людей отруїлися газом, троє з них громадяни США

У квартирі Львова четверо людей отруїлися чадним газом.

Інцидент стався у Галицькому районі міста на вулиці Замарстинівській. Унаслідок отруєння до лікарень потрапили мешканка Дніпра 1956 року народження (8% карбоксигемоглобіну), громадянка США 1982 року народження та двоє дівчат 2006 та 2010 року народження, повідомляє прес-служба Львівської міської ради.

Дітей госпіталізували до лікарні "Охматдит". Кількість карбоксигемоглобіну в їхніх організмах встановлюється.

До квартири, в якій вони отруїлися, перекрили подачу газу, а причину отруєння будуть встановлювати.

Як писав iPress.ua, 13 липня в одному з кафе Львова зафіксували масове отруєння відвідувачів. Спершу було госпіталізовано десятьох осіб.

Станом на понеділок, 16 липня, всього за допомогою звернулось 29 осіб (із них одна дитина).