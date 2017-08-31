У Львові чиновник міграційної служби вимагав хабар за видачу закордонного паспорта

У Львові поліцейські затримали співробітника одного з районних відділень Головного управління Державної міграційної служби, який вимагав гроші за якнайшвидшу видачу біометричного закордонного паспорта.

До цієї схеми причетні головний спеціаліст і керівник одного з районних міграційних відділів Львова, повідомляє сайт поліції.

За прискорення виготовлення і видачі закордонного паспорта головний спеціаліст вимагав 9 тис. гривень, частина з яких призначалася для керівника відділу.

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30 серпня поліцейські затримали підозрюваного під час отримання усієї суми хабара. Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 КК (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Нагадаємо, що з початку набуття чинності безвізового режиму між Україною та Євросоюзом держпідприємство "Поліграфічний комбінат "Україна" по виготовленню цінних паперів" отримало понад мільйон заявок на виготовлення біометричних паспортів, з яких на сьогодні надруковано вже близько 770 тисяч.