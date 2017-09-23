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У Львові десятеро людей отруїлися після вживання риби

За попередньою інформацією, отруїлася одна дитина
Вчора, 22 вересня, до Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф поступило повідомлення про те, що до Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні госпіталізовано шістьох осіб (дорослих) із діагнозом: гостра кишкова інфекція.
У Львові десятеро людей отруїлися після вживання риби Фото: infectio.lviv.ua

Станом на ранок 23 вересня кількість госпіталізованих зросла до 10 осіб. З них 1 дитина, повідомляє Департаменті з питань цивільного захисту населення ЛОДА.

Усі постраждалі вживали рибу гарячого копчення, яку придбали в одному із торгових кіосків на ринку “Привокзальний” у м. Львові. При поступленні стан наближений до важкого. Скарги на підвищення температури тіла, головний біль, нудоту, блювоту, біль в животі, частий рідкий стілець.

Про ситуацію, що виникла і привела до захворювання людей, повідомлено керівництво лабораторного центру та відповідних підрозділів Держпродспоживслужби, які здійснюють обстеження та проводять роботу у вогнищі інфекції.

Нагадаємо, що з гуртожитку Старобільського технікуму ЛНАУ (с. Веселе Старобільського району) до інфекційного відділення лікарні госпіталізовано студентів з ознаками гострої кишкової інфекції.

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23 09 2017 13:18
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