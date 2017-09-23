У Львові десятеро людей отруїлися після вживання риби
Станом на ранок 23 вересня кількість госпіталізованих зросла до 10 осіб. З них 1 дитина, повідомляє Департаменті з питань цивільного захисту населення ЛОДА.
Усі постраждалі вживали рибу гарячого копчення, яку придбали в одному із торгових кіосків на ринку “Привокзальний” у м. Львові. При поступленні стан наближений до важкого. Скарги на підвищення температури тіла, головний біль, нудоту, блювоту, біль в животі, частий рідкий стілець.
Про ситуацію, що виникла і привела до захворювання людей, повідомлено керівництво лабораторного центру та відповідних підрозділів Держпродспоживслужби, які здійснюють обстеження та проводять роботу у вогнищі інфекції.
Нагадаємо, що з гуртожитку Старобільського технікуму ЛНАУ (с. Веселе Старобільського району) до інфекційного відділення лікарні госпіталізовано студентів з ознаками гострої кишкової інфекції.
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