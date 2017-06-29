CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Львові в групу людей біля озера вдарила блискавка, двоє загинули, ще двоє постраждали.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Львові двоє людей загинули від удару блискавки
Ще двоє жителів міста постраждали
Фото: соцмережі
Інцидент трапився в Залізничному районі міста.
"На Левандівці у озера в результаті удару блискавки вразило чотирьох осіб, двоє загинули на місці", - написав на своїй сторінці у Facebook депутат міськради Ігор Зінкевич, громадське об'єднання якого "Варта-1" займається відстеженням надзвичайних подій.
Нагадаємо, що у селі Побужани Львівській області чоловік помер від удару блискавки.
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29 06 2017 15:23 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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