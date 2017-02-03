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У Львові двоє робітників впали в шахту ліфта, один чоловік загинув

Причини обвалення конструкцій та обставини події зараз встановлюються
У Львові в результаті обвалення конструкцій в ліфтовій шахті загинув один чоловік, ще один – травмувався.
У Львові двоє робітників впали в шахту ліфта, один чоловік загинув

Про це повідомили в прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Повідомлення про падіння людей на вул. Угорської, 14 надійшло рятувальникам о 14:02 2 березня.

Рятувальники, що прибули за викликом, виявили 2 чоловіків, які впали з висоти в ліфтовій шахті. Чоловіки здійснювали будівельні роботи в 6-поверховому будинку. Внаслідок обвалу конструкцій та падіння з висоти 6-го поверху, один з чоловіків загинув на місці події, інший – отримав травми.

Рятувальники спустилися у ліфтову шахту, закріпили постраждалого чоловіка і на ношах за допомогою рятувальних мотузок підняли з обвалених конструкцій. Чоловіка передали медикам для надання подальшої допомоги та госпіталізації.

Причини обвалення конструкцій та обставини події зараз встановлюються.

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02 03 2017 21:56
ТЕГИ: Львів, ДСНС
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