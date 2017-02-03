У Львові двоє робітників впали в шахту ліфта, один чоловік загинув
Про це повідомили в прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Повідомлення про падіння людей на вул. Угорської, 14 надійшло рятувальникам о 14:02 2 березня.
Рятувальники, що прибули за викликом, виявили 2 чоловіків, які впали з висоти в ліфтовій шахті. Чоловіки здійснювали будівельні роботи в 6-поверховому будинку. Внаслідок обвалу конструкцій та падіння з висоти 6-го поверху, один з чоловіків загинув на місці події, інший – отримав травми.
Рятувальники спустилися у ліфтову шахту, закріпили постраждалого чоловіка і на ношах за допомогою рятувальних мотузок підняли з обвалених конструкцій. Чоловіка передали медикам для надання подальшої допомоги та госпіталізації.
Причини обвалення конструкцій та обставини події зараз встановлюються.
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