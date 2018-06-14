У Львові дитина випала з маршрутки під час руху
Львів’янка Оксана, яка стала очевидицею того, як з маршрутки в русі вилітає дитина, виклала у соцмережах відео. Каже, змушена була зупинитись за ним. Бо водій став просто посеред дороги, пише Zaxid.net.
"Я побачила, що водій не заїхав на зупинку і став в правій смузі. Пасажири з маршрутки почали голосно на мене кричати, що вони не встигають, щоб я відпускала водія маршрутки. Маю надію, що то так не залишиться. Повинні бути виконані якісь умови перевезення. Принаймні закриватись двері", ‒ розповіла у коментарі журналістам очевидиця автопригоди львів’янка Оксана.
Вона ж і подзвонила в поліцію. А от жінка з дитиною не дочекалась правоохоронців. Заяви від неї немає. Водія ж, розповідають патрульні, знайшли на кінцевій зупинці. Той відбувся лише попередженням.
"Виявили його на зупинці. Встановили дані водія і склали на нього постанову за початок руху маршрутного транспортного засобу не закривши двері. Згідно з правилами дорожнього руху, це тільки попередження", ‒ говорить командир роти патрульної поліції Львова Олександр Куксін.
Обслуговує цей маршрут міське комунальне АТП-1. Але через брак власних автобусів орендують решту в приватних перевізників. Водія наразі відсторонили від роботи.
Нагадаємо, що постраждала в результаті падіння в трамваї львів'янка відсудила у ЛКП "Львівелектротранс" компенсацію в сумі 96,8 тис. гривень матеріальної шкоди та 50 тис. гривень - моральної.
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