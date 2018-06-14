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У Львові дитина випала з маршрутки під час руху

Водія наразі відсторонили від роботи
У вівторок, 12 червня, у Львові дитина вилетіла з маршрутки під час руху. Інцидент стався на вулиці Науковій. Водій автобуса рушив із зупинки з відкритими дверима у той час, як жінка з дитиною почала заходити в автобус через задні двері.
У Львові дитина випала з маршрутки під час руху Фото: alex-shutyuk.livejournal.com

Львів’янка Оксана, яка стала очевидицею того, як з маршрутки в русі вилітає дитина, виклала у соцмережах відео. Каже, змушена була зупинитись за ним. Бо водій став просто посеред дороги, пише Zaxid.net.

"Я побачила, що водій не заїхав на зупинку і став в правій смузі. Пасажири з маршрутки почали голосно на мене кричати, що вони не встигають, щоб я відпускала водія маршрутки. Маю надію, що то так не залишиться. Повинні бути виконані якісь умови перевезення. Принаймні закриватись двері", ‒ розповіла у коментарі журналістам очевидиця автопригоди львів’янка Оксана.

Вона ж і подзвонила в поліцію. А от жінка з дитиною не дочекалась правоохоронців. Заяви від неї немає. Водія ж, розповідають патрульні, знайшли на кінцевій зупинці. Той відбувся лише попередженням.

"Виявили його на зупинці. Встановили дані водія і склали на нього постанову за початок руху маршрутного транспортного засобу не закривши двері. Згідно з правилами дорожнього руху, це тільки попередження", ‒ говорить командир роти патрульної поліції Львова Олександр Куксін.

Обслуговує цей маршрут міське комунальне АТП-1. Але через брак власних автобусів орендують решту в приватних перевізників. Водія наразі відсторонили від роботи.

Нагадаємо, що постраждала в результаті падіння в трамваї львів'янка відсудила у ЛКП "Львівелектротранс" компенсацію в сумі 96,8 тис. гривень матеріальної шкоди та 50 тис. гривень - моральної.

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14 06 2018 11:16
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