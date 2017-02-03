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У Львові голова медико-соціальної експертної комісії вимагала хабарі у інвалідів

Свої "послуги" чиновниця оцінила у чотири тисячі гривень
Співробітники Служби безпеки України спільно з поліцією затримали у Львові голову міжрайонної медико-соціальної експертної комісії.
У Львові голова медико-соціальної експертної комісії вимагала хабарі у інвалідів Фото: прес-служба СБУ

Вона вимагала гроші за висновки про присвоєння групи інвалідності.

Свої "послуги" чиновниця оцінила у чотири тисячі гривень.

"Правоохоронці затримали здирницю у службовому кабінеті після отримання неправомірної вигоди. Під час обшуків за місцем роботи затриманої оперативники спецслужби також вилучили 300 доларів США та дві тисячі гривень", - повідомили в прес-центрі СБУ.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Крім того, встановлюються інші факти злочинної діяльності чиновниці.

Нагадаємо, у липні 2015 року правоохоронці викрили корупційну схему, організовану службовою особою одного із закладів медико-соціальної експертизи (МСЕК). Службова особа вимагала хабар за оформлення та продовження інвалідності.

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02 03 2017 18:23
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