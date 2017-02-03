У Львові голова медико-соціальної експертної комісії вимагала хабарі у інвалідів
Вона вимагала гроші за висновки про присвоєння групи інвалідності.
Свої "послуги" чиновниця оцінила у чотири тисячі гривень.
"Правоохоронці затримали здирницю у службовому кабінеті після отримання неправомірної вигоди. Під час обшуків за місцем роботи затриманої оперативники спецслужби також вилучили 300 доларів США та дві тисячі гривень", - повідомили в прес-центрі СБУ.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.
Крім того, встановлюються інші факти злочинної діяльності чиновниці.
Нагадаємо, у липні 2015 року правоохоронці викрили корупційну схему, організовану службовою особою одного із закладів медико-соціальної експертизи (МСЕК). Службова особа вимагала хабар за оформлення та продовження інвалідності.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО "Спонсор" Радикальної партії Рибалка перераховує виручку на офшори, – ЗМІ
- ФОТО Уряд затвердив проект бюджету з доходами 876,9 млрд грн, - ІНФОГРАФІКА
- ФОТО Податкова панщина: лише 20% українців вважають існуючі податки справедливими, - ІНФОГРАФІКА
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Хочеш виграти тендер – заплати відкат