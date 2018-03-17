У Львові голову районної адміністрації спіймали на отриманні 105 тисяч гривень хабара

Оперативники Управління захисту економіки у Львівській області Нацполіції та слідчі обласної поліції за процесуального керівництва прокуратури області викрили корупційну діяльність голови районної адміністрації у місті Львів.

Про це повідомив заступник начальника Департаменту захисту економіки Нацполіції Руслан Марчук. Він зазначив, що чиновник "заробляв" на вирішені різного роду питань, зокрема й питання працевлаштування в органи місцевого самоврядування.

"Хабарі одержував як від суб'єктів господарювання, так і від громадян. Якщо в першому випадку підприємці платили йому за лояльність, то у другому за лобіювання інтересів", – повідомив Руслан Марчук.

Правоохоронці задокументували факт вимагання посадовцем 105 тис. грн неправомірної вигоди за вирішення аналогічних питань.

"Зловмисник зазначив, що вказана суму повинна бути перерахована за надання певних послуг особистого характеру", – зазначили в Департаменті захисту економіки Національної поліції України.

16 березня у Львові голову районної адміністрації затримали. Правоохоронці вилучили квитанцію про проведення розрахунків за послуги на зазначену суму, яку чиновник отримав як хабар. Окрім квитанції, правоохоронці додатково вилучили і гроші.

"Наразі тривають процесуальні заходи, вирішується питання затримання фігуранта справи у порядку статті 208 КПК України. За вчинення даного злочину голові райадміністрації може загрожувати позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна", – підсумували в Департаменті захисту економіки Національної поліції України.



Фото: facebook.com | Департамент захисту економіки Національної поліції України



Фото: facebook.com | Департамент захисту економіки Національної поліції України

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