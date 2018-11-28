CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Львові у ніч на 28 листопада невідомі підпалили два приміщення "Альфа-банку".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Львові горіли два відділення "Альфа-банку"
Рятувальна служба прибула на місце і локалізувала пожежі
Фото: facebook.com/igor.zinkevych
Близько третьої години ночі невідомі особи розбили шибку в приміщенні банку на вулиці Політехнічній і кинули всередину запалювальну суміш. Це призвело до пожежі. Трохи згодом в іншому районі Львова, на вулиці Чорновола, невідомі вчинили такі ж дії в іншому відділенні "Альфа-банку".
За інформацією Національної поліції у Львівській області, зловмисники втекли.
За обома фактами відкриті кримінальні провадження за статтею 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального Кодексу України, яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном від трьох до десяти років.
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28 11 2018 11:53 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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