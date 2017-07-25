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У Львові горів інструментальний завод

Очевидці повідомляють, що вогонь поширюється на закинутій території заводу та розпочався з даху приміщення
У Львові на вулиці Замарстинівській сталася масштабна пожежа.
У Львові горів інструментальний завод Фото: з відкритих джерел

Загоряння почалося близько 15:26, повідомляє кореспондент місцевого порталу Дивись.info.

"Це є підвищений номер виклику, на місці працює 5 пожежно-рятувальних підрозділів. О 15:59 пожежу локалізували, далі вогонь не поширюється", – повідомила речниця Державної служби з надзвичайних ситуацій у Львівській області Христина Авдєєва.

Повідомляється, що вогонь швидко поширився по дерев'яних конструктивних елементів будівлі і на момент прибуття пожежних охопив покрівлю. Пожежники ліквідували загоряння в апаратах захисту органів дихання. Вогнем було знищено дах та перекриття на площі 300 квадратних метрів, дві віконні рами і підсобне приміщення з сміттям. В результаті події ніхто не постраждав. Наразі причина виникнення пожежі встановлюється.

Нагадаємо, вчора у Луцьку в готельно-ресторанному комплексі Patio di Fiori близько 02:10 сталася пожежа.

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25 07 2017 17:54
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