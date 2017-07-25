У Львові горів інструментальний завод
Загоряння почалося близько 15:26, повідомляє кореспондент місцевого порталу Дивись.info.
"Це є підвищений номер виклику, на місці працює 5 пожежно-рятувальних підрозділів. О 15:59 пожежу локалізували, далі вогонь не поширюється", – повідомила речниця Державної служби з надзвичайних ситуацій у Львівській області Христина Авдєєва.
Повідомляється, що вогонь швидко поширився по дерев'яних конструктивних елементів будівлі і на момент прибуття пожежних охопив покрівлю. Пожежники ліквідували загоряння в апаратах захисту органів дихання. Вогнем було знищено дах та перекриття на площі 300 квадратних метрів, дві віконні рами і підсобне приміщення з сміттям. В результаті події ніхто не постраждав. Наразі причина виникнення пожежі встановлюється.
Нагадаємо, вчора у Луцьку в готельно-ресторанному комплексі Patio di Fiori близько 02:10 сталася пожежа.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Сутички поліції та активістів під Радою, - фоторепортаж
- ФОТО "Апокаліпсис": Москву накрив найпотужніший ураган за останні сто років, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО Від дитинства до останніх років: унікальні фото з життя Любомира Гузара
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа