У Львові горів склад з побутовою хімією

У Львові в ніч на 26 серпня вигорів склад з побутовою хімією і спортивним одягом.

Пожежа сталася за адресою вул. Грабовського, 11 у парку Цитадель, повідомляє у Facebook міський депутат і громадський активіст Ігор Зінкевич.

"Згорів склад з побутовою хімією, спортивним одягом (багато пожежні врятували). Інше все вигоріло так, що навіть не зрозуміло, що там було. Рятувальники поки що працюють. За словами пожежників, ступінь пожежі - 3", - написав він.

Зінкевич додав, що горіло приблизно 15 тисяч квадратних метрів приміщень. Пожежа тривала більше чотирьох годин.

Відзначимо, склади розташовані на території колишнього австрійського військового комплексу, де за часів німецької окупації розміщувався концентраційний табір для військовополонених "Шталаг 328". Міські активісти пропонують організувати на цьому місці музей. Однак через вигідне розташування, зокрема близькості до центру, ділянка привертає комерційні структури.