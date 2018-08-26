Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У Львові горів склад з побутовою хімією

Вогонь охопив близько 15 тис. кв м.
У Львові в ніч на 26 серпня вигорів склад з побутовою хімією і спортивним одягом.
У Львові горів склад з побутовою хімією Фото: facebook.com/igor.zinkevych

Пожежа сталася за адресою вул. Грабовського, 11 у парку Цитадель, повідомляє у Facebook міський депутат і громадський активіст Ігор Зінкевич.

"Згорів склад з побутовою хімією, спортивним одягом (багато пожежні врятували). Інше все вигоріло так, що навіть не зрозуміло, що там було. Рятувальники поки що працюють. За словами пожежників, ступінь пожежі - 3", - написав він.

Зінкевич додав, що горіло приблизно 15 тисяч квадратних метрів приміщень. Пожежа тривала більше чотирьох годин.

Відзначимо, склади розташовані на території колишнього австрійського військового комплексу, де за часів німецької окупації розміщувався концентраційний табір для військовополонених "Шталаг 328". Міські активісти пропонують організувати на цьому місці музей. Однак через вигідне розташування, зокрема близькості до центру, ділянка привертає комерційні структури.

Нагадаємо, що в п'ятницю ввечері в Мукачеві сталася пожежа на складах "Нової пошти" на вулиці Кооперативна, 4.

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

26 08 2018 15:58
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Фуршет глобальної політики: Що не пропустити наприкінці 2018?

Фуршет глобальної політики: Що не пропустити наприкінці 2018?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.