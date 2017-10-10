У Львові хірурги вперше сформували ногу 9-річному хлопчику з його ж кісток
Назар родом з села Тейсарів Жидачівського району Львівщини. Влітку вистрибнув з першого поверху, але невдало приземлився. Батькам про стрибок нічого не сказав. Через два тижні почав кульгати, боляче було ступати на ногу.
Зробили рентген. Лікар одразу скерував до Львова у Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр. Там і виявили пухлину. Раніше у таких випадках, аби врятувати дитині життя, ногу довелося б ампутувати, пише Zaxid.net.
У випадку з Назаром хірурги вирішили поборотися за його ногу.
Операцію планували провести наприкінці осені, а до неї хлопчик мав пройти курс хіміотерапії.
Утім, оперувати довелося набагато швидше.
"Деякі пухлини нечутливі до хіміотерапії, вона на них не діє, – пояснив дитячий ортопед-травматолог вищої категорії, к.м.н. Олександр Щуровський. – Так було і у випадку з Назаром. Відкладати операцію було неможливо, бо пухлина продовжувала руйнувати нижню частину стегнової кістки".
Щуровський згадав, що декілька років тому на одній із конференцій колеги з Іспанії розповіли про нову методику операцій у таких випадках.
Уперше провести таку операцію хірурги вирішили і у Львові.
Хлопчику видалили частину зруйнованої пухлиною стегнової кістки.
Зі здорової ноги забрали малогомілкову кістку разом з судиною, з’єднали її з верхньою і нижньою частинами стегнової кістки, що залишилася.
А судину малогомілкової кістки зшили з судинами стегна, щоб дати змогу кістці живитися.
Малогомілкова кістка доволі тонка. Щоб збільшити її стійкість і опірність ноги, видалену частину кістки не викинули, а термічно обробили і використали як каркас.
Тобто всередині є малогомілкова кістка (основна), а стара (очищена) – ззовні.
З часом у хлопчика ця кістка перебудується і сформується нормальна міцна кістка.
Зараз кістки зафіксовані спеціальним апаратом, з яким хлопчик ходитиме деякий час.
Операція тривала 11 годин. Результатом хірурги задоволені, бо хлопчик ходитиме своїми ногами.
Фото: zaxid.net / Павло Паламарчук
"Я тепер думаю, що добре, що син таки стрибнув з вікна, бо той стрибок був поштовхом до прояву хвороби. Якби не було стрибка, пухлина б тихо робила чорну справу, руйнувала кістку і невідомо коли б проявилася і якими б були наслідки", – каже його мама Наталя.
Нагадаємо, що в серпні 2017 року фахівці Київського інституту нейрохірургії імені Ромоданова провели унікальну операцію з видалення пухлини в мозку.
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