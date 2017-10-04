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У Львові керівник "Галки" знайшов біля свого будинку вибуховий пристрій

Проводиться досудове розслідування
9 квітня в поліцію надійшло повідомлення від львів'янина про те, що він на власному подвір'ї виявив предмет, схожий на вибуховий пристрій.
У Львові керівник "Галки" знайшов біля свого будинку вибуховий пристрій

Про це повідомляє прес-служба поліції Львівської області.

"На місці події працювали експерти-вибухотехніки, кінолог та слідчо-оперативна група. Встановлено, що знахідка є саморобним вибуховим пристроєм. Правоохоронці знешкодили його та скерували на експертизу", - йдеться в повідомленні.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.4 ст.296 (хуліганство) КК України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Проводиться досудове розслідування.

Водночас, як повідомляє ZAXID.NET, Вибухівку підкинули на подвір`я сина гендиректора "Галки" Бориса Глібового - Юрія. 40-річний Юрій Дубовий очолює ТОВ "Торговий дім "Галка", яке є основним дистриб`ютором продукції українсько-англійського СП "Галка ЛТД" (львівської кавової фабрики "Галка"). За даними YouControl, 90% ТОВ "Торговий дім "Галка" належить СП "Галка ЛТД".

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10 04 2017 06:56
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