У Львові керівник "Галки" знайшов біля свого будинку вибуховий пристрій
Про це повідомляє прес-служба поліції Львівської області.
"На місці події працювали експерти-вибухотехніки, кінолог та слідчо-оперативна група. Встановлено, що знахідка є саморобним вибуховим пристроєм. Правоохоронці знешкодили його та скерували на експертизу", - йдеться в повідомленні.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.4 ст.296 (хуліганство) КК України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.
Проводиться досудове розслідування.
Водночас, як повідомляє ZAXID.NET, Вибухівку підкинули на подвір`я сина гендиректора "Галки" Бориса Глібового - Юрія. 40-річний Юрій Дубовий очолює ТОВ "Торговий дім "Галка", яке є основним дистриб`ютором продукції українсько-англійського СП "Галка ЛТД" (львівської кавової фабрики "Галка"). За даними YouControl, 90% ТОВ "Торговий дім "Галка" належить СП "Галка ЛТД".
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Наслідки пожежі у Балаклії, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО Авдіївка після обстрілів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО На кордоні з Білоруссю затримали конокрадів, – ВІДЕО
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків