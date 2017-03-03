У Львові на хабарі зловили адвоката та помічника судді
Згідно з інформацією, затримані вимагали від чоловіка 700 доларів США за закриття провадження про керування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння.
Про це повідомила прокуратура Львівської області.
Наразі перевіряється інформація щодо причетності до вчинення вказаного злочину інших посадовців суду.
Правоохоронці вилучили речові докази та гроші.
Вирішується питання про повідомлення вказаним особам про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України, а саме прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням.
Такі дії караються позбавленням волі на термін від трьох до восьми років з конфіскацією майна.
Нагадаємо, напередодні співробітники Служби безпеки України затримали працівника посту Краковець Львівської митниці, його було викрито в корупційній діяльності.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Авдіївка після обстрілів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО На кордоні з Білоруссю затримали конокрадів, – ВІДЕО
- ВІДЕО Під час смолоскипної ходи у Слов'янську пролунав вибух, – ВІДЕО
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків