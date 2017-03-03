У Львові на хабарі зловили адвоката та помічника судді

Перевіряється інформація щодо причетності до вчинення вказаного злочину інших посадовців суду

У Львові під час отримання хабаря затримали адвоката та помічника судді одного із районних судів міста Львова.

Згідно з інформацією, затримані вимагали від чоловіка 700 доларів США за закриття провадження про керування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння.

Про це повідомила прокуратура Львівської області.

Наразі перевіряється інформація щодо причетності до вчинення вказаного злочину інших посадовців суду.

Правоохоронці вилучили речові докази та гроші.

Вирішується питання про повідомлення вказаним особам про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України, а саме прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням.

Такі дії караються позбавленням волі на термін від трьох до восьми років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, напередодні співробітники Служби безпеки України затримали працівника посту Краковець Львівської митниці, його було викрито в корупційній діяльності.