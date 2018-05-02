У Львові на кір захворіли 198 осіб

Мер Львова Андрій Садовий заявив, що станом на 5 лютого у місті 198 осіб захворіли на кір.

За словами Садового, станом на 2 лютого у Львові вакциновано від кору 7934 особи, і дорослі хворіють на кір важче, ніж діти, передають "Українські Новини".

Управління охорони здоров'я Львівської міської ради видало наказ про заходи щодо локалізації спалаху кору у Львові. Зокрема, у зв'язку зі збільшенням захворюваності на кір влада Львова заборонила відвідувати хворих у реанімаційних відділеннях та стаціонарах лікарень.

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