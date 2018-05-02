У Львові на кір захворіли 198 осіб
За словами Садового, станом на 2 лютого у Львові вакциновано від кору 7934 особи, і дорослі хворіють на кір важче, ніж діти, передають "Українські Новини".
Управління охорони здоров'я Львівської міської ради видало наказ про заходи щодо локалізації спалаху кору у Львові. Зокрема, у зв'язку зі збільшенням захворюваності на кір влада Львова заборонила відвідувати хворих у реанімаційних відділеннях та стаціонарах лікарень.
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Нагадаємо, в Україні триває спалах кору – одного з найбільш заразних захворювань, відомих у світі. За 2017 рік зафіксовано 4782 випадки захворювання на кір. Ліків від кору не існує, єдиний надійний метод профілактики захворювання – вакцинація.
Кір легко передається від людини до людини. Спочатку хворий відчуває ознаки звичайної застуди: нежить, температуру, кашель, приблизно через тиждень з’являється висип (спочатку на голові, далі – на верхній та нижній частинах тулуба). Серед ускладнень, які викликає кір, – ураження нервової системи (енцефаліт), пневмонія, отит, втрата зору.
В Одесі через спалах кору канікули у вищих навчальних закладах триватимуть до 26 лютого.
З 22 січня дітей в Одесі не допускають до шкільних занять, якщо в них відсутні щеплення від кору. Керівництво шкіл пообіцяло надати таким дітям можливість вчитися онлайн.
Півтори сотні батьків з дітьми 2 лютого в Одесі вийшли протестувати під мерію. Вони бастували проти недопуску дітей на заняття у школи і садочки через відсутність вакцинації від кору (вакцини КПК проти кору, паротиту та краснухи).
В.о. міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун закликала Верховну Раду посилити відповідальність за відмову від вакцинації.
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