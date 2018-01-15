У Львові на Водохреща заборонять купатись у звичайних водоймах

На всіх об’єктах будуть чергувати працівники ДержНС

У Львові на Водохреща, 19 січня, біля водойм міська рада поновить таблички із написом "Купатись заборонено" та посилить контроль відповідними органами.

"У всіх водоймах, що є на території міста Львова, заборонено купатися. У п'ятницю, 19 січня, з метою безпеки мешканців міста на свято Хрещення Господнього біля водойм буде поновлено таблички "Купатися заборонено", - повідомляють у відділі екології департаменту містобудування Львівської міської ради.

На всіх цих об’єктах будуть чергувати працівники ДержНС, які попереджуватимуть про небезпеку купання у невідведених місцях.

Водночас у міськраді зазначили, що в місті буде визначено місця проведення свята, які обладнано рятувальними постами із зимовими рятувальними засобами на водоймах.

"Виконавчими комітетами Львівської, Винниківської міських рад, Брюховицької селищної ради, громадськими організаціями та рухами, церковними парафіями 19 січня 2018 року організовуються та проводяться заходи з нагоди свята Водохреща. В місцях проведення свята для його учасників буде створено належні умови із забезпеченням правил безпеки", - йдеться у повідомленні.