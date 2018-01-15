Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У Львові на Водохреща заборонять купатись у звичайних водоймах

На всіх об’єктах будуть чергувати працівники ДержНС
У Львові на Водохреща, 19 січня, біля водойм міська рада поновить таблички із написом "Купатись заборонено" та посилить контроль відповідними органами.
У Львові на Водохреща заборонять купатись у звичайних водоймах Фото: wedding.ua

"У всіх водоймах, що є на території міста Львова, заборонено купатися. У п'ятницю, 19 січня, з метою безпеки мешканців міста на свято Хрещення Господнього біля водойм буде поновлено таблички "Купатися заборонено", - повідомляють у відділі екології департаменту містобудування Львівської міської ради. 

На всіх цих об’єктах будуть чергувати працівники ДержНС, які попереджуватимуть про небезпеку купання у невідведених місцях.

Водночас у міськраді зазначили, що в місті буде визначено місця проведення свята, які обладнано рятувальними постами із зимовими рятувальними засобами на водоймах.

"Виконавчими комітетами Львівської, Винниківської міських рад, Брюховицької селищної ради, громадськими організаціями та рухами, церковними парафіями 19 січня 2018 року організовуються та проводяться заходи з нагоди свята Водохреща. В місцях проведення свята для його учасників буде створено належні умови із забезпеченням правил безпеки", - йдеться у повідомленні.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

15 01 2018 19:15
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Загадковий Іран очима українців: корисні поради і лайфхаки

Загадковий Іран очима українців: корисні поради і лайфхаки

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.