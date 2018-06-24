У Львові напали на табір ромів: один загиблий, четверо поранених
23 червня о 23.25 до поліції надійшло повідомлення про те, що у лісовому масиві на околиці Львова група невідомих осіб у масках напала на табір, у якому проживають громадяни ромської національності, повідомляє поліція Львівщини.
"Через напад одна особа загинула, ще четверо травмовані", - йдеться в повідомленні.
Наразі правоохоронці встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
Напад відбувся на вулиці Трускавецькій, повідомляє Zaxid.net.
Внаслідок сутичок загинув 24-річний ром, який є мешканцем села Рівне Закарпатської області. Ще трьох госпіталізували з ножовими пораненнями – 19-річного мешканця міста Мукачево, 30-річну жительку села Буркатове Закарпатської області та 10-річного хлопчика, який також є мешканцем села Буркатове, зазначено у виданні.
Додамо, у Львівській області неподалік селища Рудне невідомі спалили ромський табір. Унаслідок нападу знищено майно ромів, а самі мешканці табору вимушені були залишити своє поселення.
Нагадаємо, 7 червня "Національні дружини" виселили табір ромів, який поселився на вулиці Палладіна. Знімаючи все на відео, вони розбили тимчасові споруди, перешкоджаючи працівникам парку і лісового господарства розчищати територію. Поліція порушила справу за статтею "хуліганство".
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