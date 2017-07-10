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У Львові націоналісти зірвали концерт Сергія Бабкіна

Відбулися сутички з поліцією
У Львові у суботу, 7 жовтня, активісти правих організацій влаштували блокаду перед клубом "Малевич", де мав розпочатися концерт Сергія Бабкіна.
У Львові націоналісти зірвали концерт Сергія Бабкіна Фото: facebook.com | Львівська міська організація Добровольчого Руху ОУН

До початку концерту упродовж кількох годи кілька десятків активісти, серед яких представники ОУН, "Правого сектору", "Соколу", "Національного корпусу" та учасники Руху бойкоту російських товарів, закликали людей, які придбали квитки на концерт повернути їх, і не йти на концерт.

На місці події працювали кілька десятків патрульних поліцейських.

Коли глядачі здійснили спробу зайти до клубу, учасники блокади почали їх відштовхувати. Між поліцією та активістами почалися сутички. Кількох найактивніших затримали.

Згодом стало відомо, що концерт скасували, повідомляє Zahid.net. Гроші за квитки організатори пообіцяли повернути наступного тижня.

Нагадаємо, в Одесі активісти намагалися блокувати виступ співачки Світлани Лободи в клубі "Ібіца".

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07 10 2017 22:00
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