У Львові невідомі розмалювали стіни і розбили двері в відділенні "Альфа-банку"

Хулігани залишили написи "Альфа геть зі Львова" і "С14"

У Львові в ніч з неділі, 9 грудня, на понеділок 10 грудня, невідомі розмалювали стіни відділення "Альфа-банку".

Інцидент стався близько 2 години ночі. Невідомі залишили на стіні біля входу у відділення за адресою вул. Личаківська, 130 написи фарбою "Альфа геть зі Львову" і "С14".

Крім того, хулігани розбили двері відділення.

"На місці події працювала слідчо-оперативна група. Поліцейські встановили, що близько двох годин ночі невідомі особи нанесли написи на фасад фінустанови, а також пошкодили скло вхідних дверей", - повідомляє прес-служба ГУ НП Львівської області.



Фото: lv.npu.gov.ua

На даний момент вирішується питання про початок кримінального провадження.