У Львові невідомий кинув димову шашку під час лекції про Голокост

У понеділок, 29 січня, у Львові невідомий кинув у приміщення книгарні Є димову шашку під час публічної лекції про Голокост.

Про це повідомив почесний консул Ізраїлю у західному регіоні України Олег Вишняков.

"Пропагандисти антисемітизму вже перейшли всі межі. Тих, хто "замахнувся" на людське життя, вже не назвеш хуліганами, це – бандити, з якими треба боротися негайно!", – заявив дипломат.

У книгарні Є виданню ZAXID.NET уточнили, що підліток 15-16 років і закритим бафом обличчям кинув запалену димову шашку на сходах між першим і другим поверхом, після чого втік. Димову шашку майже відразу виніс на вулицю один із слухачів лекції.

Після інциденту була викликана поліція та написана заява про правопорушення. Відео з камер спостереження, а також недогорілу димову шашку поліція вилучила як речовий доказ.

У місцевому управлінні СБУ виданню уточнили, що кримінальну справи з цього приводу поки не відкривали.

"Відомості про цей інцидент внесені в реєстр. Слідчі проводять його перевірку", - додала речниця Національної поліції у Львівській області Світлана Добровольська.

Нагадаємо, що в центрі Одеси вандали обмалювали антисемітськими написами будівлі, пов'язані з єврейською тематикою.