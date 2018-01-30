У Львові невідомий кинув димову шашку під час лекції про Голокост
Про це повідомив почесний консул Ізраїлю у західному регіоні України Олег Вишняков.
"Пропагандисти антисемітизму вже перейшли всі межі. Тих, хто "замахнувся" на людське життя, вже не назвеш хуліганами, це – бандити, з якими треба боротися негайно!", – заявив дипломат.
У книгарні Є виданню ZAXID.NET уточнили, що підліток 15-16 років і закритим бафом обличчям кинув запалену димову шашку на сходах між першим і другим поверхом, після чого втік. Димову шашку майже відразу виніс на вулицю один із слухачів лекції.
Після інциденту була викликана поліція та написана заява про правопорушення. Відео з камер спостереження, а також недогорілу димову шашку поліція вилучила як речовий доказ.
У місцевому управлінні СБУ виданню уточнили, що кримінальну справи з цього приводу поки не відкривали.
"Відомості про цей інцидент внесені в реєстр. Слідчі проводять його перевірку", - додала речниця Національної поліції у Львівській області Світлана Добровольська.
Нагадаємо, що в центрі Одеси вандали обмалювали антисемітськими написами будівлі, пов'язані з єврейською тематикою.
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