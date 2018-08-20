Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У Львові невідомий напав на трансгендерку

Жінка пише, що в поліції заявили, що не зможуть оперативно прибути на місце події
Невідомий чоловік напав на трансгендерну жінку Анастасію-Єву Крістель Домані у Львові.
У Львові невідомий напав на трансгендерку Фото: the-village.com.ua

 Про це сама постраждала повідомила на своїй сторінці у Facebook.

"Учора мене побили, вперше в житті, на ґрунті ненависті і через мою гендерну ідентичність", – пише Крістель Домані. За словами Крістель Домані, напад відбувся у трамваї.

"Мужик почав гучно обговорювати мою зовнішність, кричати "що це зайшло?" і підсів на вільне праворуч від мене сидіння. Хапав за лікті і погрожував. [...] На півслові він б’є мене у праву частину вилиць, окуляри розбиваються. [...] Потім ще два удари – у лоб і голову", – описує напад Крістель Домані.

Читайте також: Де починається і закінчується рівність?

За словами постраждалої, вона одразу почала викликати поліцію. Згодом отримала дзвінок, що наряд не зможе оперативно прибути на місце події, тому натомість краще прийти у районний відділ Львівського міського управління МВС України Галицького району. Окрім того, Крістель Домані зняла побої у травмпункті 8-ї міської клінічної лікарні.

"Я впевнена, що хочу відкриття кримінальної справи і суду над тим, хто мене образив", – додає трансгендерка.

Нагадаємо, що в Києві в ніч на 12 серпня група невідомих осіб, погрожуючи зброєю, скоїла напад на двох молодих людей, нібито, через їхню "орієнтацію".

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

20 08 2018 11:55
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Фуршет глобальної політики: Що не пропустити наприкінці 2018?

Фуршет глобальної політики: Що не пропустити наприкінці 2018?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.