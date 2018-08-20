У Львові невідомий напав на трансгендерку
Про це сама постраждала повідомила на своїй сторінці у Facebook.
"Учора мене побили, вперше в житті, на ґрунті ненависті і через мою гендерну ідентичність", – пише Крістель Домані. За словами Крістель Домані, напад відбувся у трамваї.
"Мужик почав гучно обговорювати мою зовнішність, кричати "що це зайшло?" і підсів на вільне праворуч від мене сидіння. Хапав за лікті і погрожував. [...] На півслові він б’є мене у праву частину вилиць, окуляри розбиваються. [...] Потім ще два удари – у лоб і голову", – описує напад Крістель Домані.
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За словами постраждалої, вона одразу почала викликати поліцію. Згодом отримала дзвінок, що наряд не зможе оперативно прибути на місце події, тому натомість краще прийти у районний відділ Львівського міського управління МВС України Галицького району. Окрім того, Крістель Домані зняла побої у травмпункті 8-ї міської клінічної лікарні.
"Я впевнена, що хочу відкриття кримінальної справи і суду над тим, хто мене образив", – додає трансгендерка.
Нагадаємо, що в Києві в ніч на 12 серпня група невідомих осіб, погрожуючи зброєю, скоїла напад на двох молодих людей, нібито, через їхню "орієнтацію".
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