У Львові обмежили використання поліетилену

Виконавчий комітет Львівської міськради у п'ятницю, 9 листопада, обмежив використання поліетилену в торгових мережах міста.

Згідно з рішенням, відтепер супермаркети пропонуватимуть своїм покупцям альтернативу: обрати поліетиленовий, паперовий пакет або багаторазову торбину, пише ZIK.

Для заохочення споживачів використовувати багаторазову тару торгові мережі мають розробити програми лояльності.

Це перший – добровільний – етап відмови від поліетилену. Далі міська рада запропонує магазинам і покупцям відмовитися від інших шкідливих упакувань – ланч-боксів, пінопласту. На третьому етапі від використання неекологічних матеріалів при пакуванні покупок відмовляться повністю.

Рішення виконкому має рекомендаційний характер, ним супермаркети та магазини заохочують до екологічного пакування. Втім, як зазначив заступник міського голови Андрій Москаленко, з низкою торгових мереж були проведені зустрічі, на яких підприємці погодилися пропонувати покупцям різні види пакування, а від продажу їжі в ланч-боксах, аби зменшити свої витрати на них, готові відмовитися вже, якщо з'явиться альтернатива.

Після супермаркетів перехід від поліетилену поширюватимуть на малі магазини та ринки.

"Це дасть поштовх різним громадським організаціям, які працюють сьогодні у Львові, пропонувати альтернативу. Ми зможемо запускати цілі виробництва таких речей", – заявив Москаленко.

Окрім того, департамент гуманітарної політики та департамент розвитку мають організовувати просвітницьку роботу у школах та садках щодо негативного впливу на довкілля від використання одноразових поліетиленових пакувальних матеріалів.

Нагадаємо, Славська об'єднана територіальна громада Львівської області вже заборонила використання поліетиленових пакетів.