У Львові очищено 42% перенакопичених сміттєвих майданчиків, – Львівська ОДА
Про це 28 червня повідомили у Львівській ОДА.
"Львівська ОДА координує вивіз сміття зі Львова вже 6 днів, за цей час вдалося вивантажити на полігони області 1765 тонн відходів", – повідомив т. в.о. директора департаменту ЖКГ Львівської ОДА Тарас Зозуля.
За даними адміністрації, перевізники залучити додаткову спецтехніку для вивезення сміття та працюють у посиленому режимі.
Нагадаємо, Голова ЛОДА звернувся до Садового з проханням делегувати на ЛОДА повноваження вивозу сміття з міста.
Державна урядова комісія доручила до 5 липня закінчити заходи з вивезення твердих побутових відходів зі Львова.
Тоннаж сміття, який вивозитимуть для захоронення зі Львова на полігони в інші міста, зважуватимуть.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Від дитинства до останніх років: унікальні фото з життя Любомира Гузара
- ФОТО Посол Японії висадив сакури у Львові, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО В Одесі на Алеї Слави сталася бійка: затримано 16 осіб, - ФОТО ОНОВЛЕНО
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа