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У Львові очищено 42% перенакопичених сміттєвих майданчиків, – Львівська ОДА

Перевізники залучити додаткову спецтехніку та працюють у посиленому режимі
У департаменті ЖКГ Львівської ОДА інформують: від минулої п’ятниці у Львові вже очистили 42% перенакопичених сміттєвих майданчиків.
У Львові очищено 42% перенакопичених сміттєвих майданчиків, – Львівська ОДА Фото: loda.gov.ua

Про це 28 червня повідомили у Львівській ОДА.

"Львівська ОДА координує вивіз сміття зі Львова вже 6 днів, за цей час вдалося вивантажити на полігони області 1765 тонн відходів", – повідомив т. в.о. директора департаменту ЖКГ Львівської ОДА Тарас Зозуля.

За даними адміністрації, перевізники залучити додаткову спецтехніку для вивезення сміття та працюють у посиленому режимі.

Нагадаємо, Голова ЛОДА звернувся до Садового з проханням делегувати на ЛОДА повноваження вивозу сміття з міста.

Державна урядова комісія доручила до 5 липня закінчити заходи з вивезення твердих побутових відходів зі Львова.

Тоннаж сміття, який вивозитимуть для захоронення зі Львова на полігони в інші міста, зважуватимуть.

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28 06 2017 20:40
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