У Львові оголошено траур у зв'язку зі смертю Любомира Гузара

Четвер, 1 червня, оголошено у Львові днем жалоби в зв'язку зі смертю колишнього глави Української греко-католицької Церкви єпископа Любомира Гузара.

Міськрада рекомендує обмежити проведення розважальних заходів.

Також у Львові вивісять траурні стрічки на державні прапори.

"Львів сумує з приводу смерті Блаженнійшого Любомира Гузара. Відповідно до розпорядження міського голови Львова, завтра, 1 червня, у місті оголошено день жалоби. Відтак, завтра буде вивішено державний прапор України з траурними стрічками та приспущено державний прапор на усіх адміністративних будівлях. Також рекомендовано обмежити проведення розважальних заходів", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в середу, 31 травня, на 85-му році життя після важкої хвороби помер колишній предстоятель Української греко-католицької церкви Блаженніший Любомир Гузар.