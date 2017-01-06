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У Львові оголошено траур у зв'язку зі смертю Любомира Гузара

Любомир Гузар помер після тривалої хвороби
Четвер, 1 червня, оголошено у Львові днем жалоби в зв'язку зі смертю колишнього глави Української греко-католицької Церкви єпископа Любомира Гузара.
У Львові оголошено траур у зв Любомир Гузар. Фото: Андрій Поліковський / iPress.ua

Міськрада рекомендує обмежити проведення розважальних заходів.

Також у Львові вивісять траурні стрічки на державні прапори.

"Львів сумує з приводу смерті Блаженнійшого Любомира Гузара. Відповідно до розпорядження міського голови Львова, завтра, 1 червня, у місті оголошено день жалоби. Відтак, завтра буде вивішено державний прапор України з траурними стрічками та приспущено державний прапор на усіх адміністративних будівлях. Також рекомендовано обмежити проведення розважальних заходів", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в середу, 31 травня, на 85-му році життя після важкої хвороби помер колишній предстоятель Української греко-католицької церкви Блаженніший Любомир Гузар.

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01 06 2017 07:33
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