Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Львівська ОЗГ спільно з поліцейськими викрадала людей заради їхніх квартир

П'ятьох учасників організованої злочинної групи затримали
У Львові група осіб, які перебували в злочинній змові зі співробітниками поліції, займалася викраденням та незаконним утриманням самотніх громадян з метою заволодіння їхнім житлом.
Львівська ОЗГ спільно з поліцейськими викрадала людей заради їхніх квартир Фото: з вільних джерел

У Львові група осіб, які перебували в злочинній змові зі співробітниками поліції, займалася викраденням та незаконним утриманням самотніх громадян з метою заволодіння їхнім житлом.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Львівської області.

В результаті проведення 11 обшуків правоохоронці вилучили значну кількість документів на різні житлові приміщення, засоби зв'язку та інші речові докази злочинів, а також звільнили одного потерпілого. Шахраї підробили документи і заволоділи квартирою чоловіка, його самого силою утримували близько місяця в іншому приміщенні.

Зараз затримані п'ятеро основних учасників зазначеної злочинної групи та проводяться заходи для з'ясування всіх її учасників.

До ЄРДР внесено відомості за ч. 3 ст. 190 (шахрайство, вчинене у великих розмірах або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки), ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 2 ст. 365 КК України (перевищення влади та службових повноважень працівником правоохоронного органу).

Нагадаємо, у Новомосковську Дніпропетровської області працівник поліції, керуючи власним автомобілем, у суботу ввечері наїхав на пішохода, який від травм загинув.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

02 08 2017 20:28
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Про двигуни до Т-72, категорійність та генерала

Про двигуни до Т-72, категорійність та генерала

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.