Львівська ОЗГ спільно з поліцейськими викрадала людей заради їхніх квартир

У Львові група осіб, які перебували в злочинній змові зі співробітниками поліції, займалася викраденням та незаконним утриманням самотніх громадян з метою заволодіння їхнім житлом.

У Львові група осіб, які перебували в злочинній змові зі співробітниками поліції, займалася викраденням та незаконним утриманням самотніх громадян з метою заволодіння їхнім житлом.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Львівської області.

В результаті проведення 11 обшуків правоохоронці вилучили значну кількість документів на різні житлові приміщення, засоби зв'язку та інші речові докази злочинів, а також звільнили одного потерпілого. Шахраї підробили документи і заволоділи квартирою чоловіка, його самого силою утримували близько місяця в іншому приміщенні.

Зараз затримані п'ятеро основних учасників зазначеної злочинної групи та проводяться заходи для з'ясування всіх її учасників.

До ЄРДР внесено відомості за ч. 3 ст. 190 (шахрайство, вчинене у великих розмірах або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки), ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 2 ст. 365 КК України (перевищення влади та службових повноважень працівником правоохоронного органу).

Нагадаємо, у Новомосковську Дніпропетровської області працівник поліції, керуючи власним автомобілем, у суботу ввечері наїхав на пішохода, який від травм загинув.