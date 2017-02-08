Львівська ОЗГ спільно з поліцейськими викрадала людей заради їхніх квартир
У Львові група осіб, які перебували в злочинній змові зі співробітниками поліції, займалася викраденням та незаконним утриманням самотніх громадян з метою заволодіння їхнім житлом.
Про це повідомляє прес-служба прокуратури Львівської області.
В результаті проведення 11 обшуків правоохоронці вилучили значну кількість документів на різні житлові приміщення, засоби зв'язку та інші речові докази злочинів, а також звільнили одного потерпілого. Шахраї підробили документи і заволоділи квартирою чоловіка, його самого силою утримували близько місяця в іншому приміщенні.
Зараз затримані п'ятеро основних учасників зазначеної злочинної групи та проводяться заходи для з'ясування всіх її учасників.
До ЄРДР внесено відомості за ч. 3 ст. 190 (шахрайство, вчинене у великих розмірах або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки), ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 2 ст. 365 КК України (перевищення влади та службових повноважень працівником правоохоронного органу).
Нагадаємо, у Новомосковську Дніпропетровської області працівник поліції, керуючи власним автомобілем, у суботу ввечері наїхав на пішохода, який від травм загинув.
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