У Львові палаючий трамвай поїхав з жінкою в салоні, - ВІДЕО

Сьогодні, 10 травня, близько 19:30 у Львові по вулиці Княгині Ольги загорівся трамвай номер 3.

Очевидець події Любомир Вертилецький повідомив, що трамвай загорівся після того, як рушив від зупинки поблизу житлового комплексу “Добра оселя”, повідомляє "Варта 1".

З відео чітко видно, що коли палаючий трамвай знову рушив, у салоні ще перебувала жінка, яка, швидше за все, не встигла вибратися. Мабуть, водій хотів від'їхати від місця пожежі, щоб пасажири, які вийшли назовні, були в безпеці, одначе не подивився у салон.

Станом на 19:45 на місці пригоди присутні правоохоронці та вогнеборці. За попередньою інформацією, серед пасажирів трамваю ніхто не постраждав.

Причина займання наразі невідома.

Нагадаємо, що 27 березня у Запоріжжі загорівся трамвай з пасажирами.