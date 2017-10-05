CУСПІЛЬСТВО НОВИНИСьогодні, 10 травня, близько 19:30 у Львові по вулиці Княгині Ольги загорівся трамвай номер 3.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Львові палаючий трамвай поїхав з жінкою в салоні, - ВІДЕО
За попередньою інформацією, серед пасажирів трамваю ніхто не постраждав
Фото: скріншот
Очевидець події Любомир Вертилецький повідомив, що трамвай загорівся після того, як рушив від зупинки поблизу житлового комплексу “Добра оселя”, повідомляє "Варта 1".
З відео чітко видно, що коли палаючий трамвай знову рушив, у салоні ще перебувала жінка, яка, швидше за все, не встигла вибратися. Мабуть, водій хотів від'їхати від місця пожежі, щоб пасажири, які вийшли назовні, були в безпеці, одначе не подивився у салон.
Станом на 19:45 на місці пригоди присутні правоохоронці та вогнеборці. За попередньою інформацією, серед пасажирів трамваю ніхто не постраждав.
Причина займання наразі невідома.
Нагадаємо, що 27 березня у Запоріжжі загорівся трамвай з пасажирами.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
10 05 2017 20:16 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Посол Японії висадив сакури у Львові, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО В Одесі на Алеї Слави сталася бійка: затримано 16 осіб, - ФОТО ОНОВЛЕНО
- ФОТО Наслідки пожежі у Балаклії, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків