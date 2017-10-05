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У Львові палаючий трамвай поїхав з жінкою в салоні, - ВІДЕО

За попередньою інформацією, серед пасажирів трамваю ніхто не постраждав
Сьогодні, 10 травня, близько 19:30 у Львові по вулиці Княгині Ольги загорівся трамвай номер 3.
У Львові палаючий трамвай поїхав з жінкою в салоні, - ВІДЕО Фото: скріншот

Очевидець події Любомир Вертилецький повідомив, що трамвай загорівся після того, як  рушив від зупинки поблизу житлового комплексу “Добра оселя”, повідомляє "Варта 1".

З відео чітко видно, що коли палаючий трамвай знову рушив, у салоні ще перебувала жінка, яка, швидше за все, не встигла вибратися. Мабуть, водій хотів від'їхати від місця пожежі, щоб пасажири, які вийшли назовні, були в безпеці, одначе не подивився у салон.

Станом на 19:45 на місці пригоди присутні правоохоронці та вогнеборці. За попередньою інформацією, серед пасажирів трамваю ніхто не постраждав.

Причина займання наразі невідома.

Нагадаємо, що 27 березня у Запоріжжі загорівся трамвай з пасажирами.

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10 05 2017 20:16
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