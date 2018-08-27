Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У Львові пасажирський потяг збив на смерть жінку

Особу загиблої жінки поки не вдалося встановити. Обставини події з'ясовуються
У Львові жінка загинула під колесами потяга на залізничній станції Підзамче.
У Львові пасажирський потяг збив на смерть жінку фото: ortus.if.ua

Відзначається, що інцидент стався напередодні, близько 18:00, повідомляє Департамент з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації.

"Поїзд №372 сполученням Трускавець - Могилів смертельно травмував жінку у віці 25-30 років. Затримки поїзда не було", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на півдні Боснії в результаті зіткнення двох товарних потягів загинули двоє людей.
 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

27 08 2018 11:35
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Фуршет глобальної політики: Що не пропустити наприкінці 2018?

Фуршет глобальної політики: Що не пропустити наприкінці 2018?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.