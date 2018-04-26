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У Львові патрульні затримали п'яного водія, який вдавав німого, - ВІДЕО

Під час перевірки до порушника поступово почав повертатися дар мовлення. Він зізнався, що пив коньяк
У середу вночі патрульні Львова зупинили автомобіль, водій якого, щоб приховати стан алкогольного сп'яніння, вдав німого.
У Львові патрульні затримали п Фото: з вільних джерел

Про це повідомила прес-служба поліції області у Facebook.

"Учора близько 23:00 патрульні помітили автомобіль Great Wall, який їхав із вимкненими фарами. Коли транспортний засіб зупинили, водій не спілкувався з патрульними, а жестикулював. Він дав зрозуміти патрульним, що він німий і не може говорити", - йдеться в повідомленні.

Патрульні склали постанову за порушення правил дорожнього руху. Крім того, від водія тхнуло алкоголем. Чоловік погодився пройти на місці перевірку на пристрої "Драгер", але так і не зміг його продути, незважаючи на всі спроби. У цей час поліцейські почули від нього кілька слів і зрозуміли, що він лише вдає, що не може говорити.

"Порушника відвезли в медичний заклад на перевірку, і вже там до нього поступово почав повертатися дар мовлення. Він зізнався патрульним, що вживав того вечора коньяк. Медики підтвердили, що чоловік у нетверезому стані. Тому дивом зцілений водій отримав протокол за нетверезе водіння", - підсумували в поліції.

Нагадаємо, в Івано-Франківську патрульні поліцейські затримали священника, який у нетверезому стані керував автомобілем Skoda.

 
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26 04 2018 12:57
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