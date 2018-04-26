У Львові патрульні затримали п'яного водія, який вдавав німого, - ВІДЕО
Про це повідомила прес-служба поліції області у Facebook.
"Учора близько 23:00 патрульні помітили автомобіль Great Wall, який їхав із вимкненими фарами. Коли транспортний засіб зупинили, водій не спілкувався з патрульними, а жестикулював. Він дав зрозуміти патрульним, що він німий і не може говорити", - йдеться в повідомленні.
Патрульні склали постанову за порушення правил дорожнього руху. Крім того, від водія тхнуло алкоголем. Чоловік погодився пройти на місці перевірку на пристрої "Драгер", але так і не зміг його продути, незважаючи на всі спроби. У цей час поліцейські почули від нього кілька слів і зрозуміли, що він лише вдає, що не може говорити.
"Порушника відвезли в медичний заклад на перевірку, і вже там до нього поступово почав повертатися дар мовлення. Він зізнався патрульним, що вживав того вечора коньяк. Медики підтвердили, що чоловік у нетверезому стані. Тому дивом зцілений водій отримав протокол за нетверезе водіння", - підсумували в поліції.
Нагадаємо, в Івано-Франківську патрульні поліцейські затримали священника, який у нетверезому стані керував автомобілем Skoda.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Як "АвтоЄвроСила" переконувала Уряд відмовитися від підвищення цін на пальне, - ФОТО ВІДЕО
- ФОТО Королівство Марокко. Як отримати заряд африканських пригод за 256 євро?
- ФОТО Ізолятор в Лук'янівському СІЗО, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Гектари нерухомості, елітний автопарк та склади готівки: що надекларували українські глави ОДАПрезидент України Петро Порошенко відповідно до своїх повноважень може призначати главами областей людей, не радячись з урядом та парламентом. Відтак, цілком справедливо називати цих чиновників "людьми президента" на місцях
- "Veterano service": як волонтерка допомагає початківцям бізнесменам, які пройшли війнуПонад 200 бізнес-ветеранів, які повернулися з війни, зібрано в одну базу. Понад 100 з них оприлюдненні на сайті "Veterano service". Сайті, який вигадала і створила киянка Лариса Микитьон