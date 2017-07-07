У Львові патрульний збив жінку на пішохідному переході

За фактом ДТП буде призначене службове розслідування

У Львові патрульний автомобіль поліції збив жінку на пішохідному переході.

Інцидент стався вчора пізно ввечері на площі Старий Ринок. Автомобіль патрульної поліції збив місцеву жительку на нерегульованому пішохідному переході, - повідомив начальник управління патрульної поліції Львова Роман Пилипенко, повідомляє Tvoemisto.tv.

Пилипенко уточнив, що патрульні їхали на виклик до місця масової бійки з увімкненими синіми та червоними мигалками, робили лівий поворот і жінка потрапила в мертву зону, її не було видно. Потерпілій надали першу медичну допомогу та доправили до лікарні.

Як зауважив Пилипенко, інцидент оформляв слідчий прокуратури. Документи згодом будуть передані в Київ, де призначать службове розслідування.

За інформацією видання, медики встановили, що у потерпілої забої голови та м’яких тканин. Наразі її вже відпустили додому.

Нагадаємо, у Харкові на проспекті Петра Григоренка сталося ДТП за участю поліцейського на службовому авто.