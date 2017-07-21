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У Львові під час потужної грози відірвався дах однієї з багатоповерхівок, - ФОТО, ВІДЕО

Негода "пройшлася" практичному по всьому місту та поламала декілька дерев
У п'ятницю, 21 липня, у Львові сильний порив вітру під час грози зірвав дах однієї з багатоповерхівок.
У Львові під час потужної грози відірвався дах однієї з багатоповерхівок, - ФОТО, ВІДЕО Фото: соціальні мережі

Користувачі соціальної мережі Facebook пишуть, що інцидент стався на вулиці Медової печери.


Фото: Facebook

На відео, яке опублікував один із користувачів Facebook, чітко видно як частина даху полетіла вниз. Наразі невідомо, чи хтось із людей постраждав. Однак пошкоджені декілька автомобілів.


Фото: Facebook

Негода "пройшлася" практичному по всьому місту та поламала декілька дерев.


Фото: varta1.com.ua


Фото: Facebook


Фото: Facebook

Нагадаємо, що 21 травня через потужну зливу затопило вулиці Львова.

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21 07 2017 17:55
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