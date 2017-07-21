CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ п'ятницю, 21 липня, у Львові сильний порив вітру під час грози зірвав дах однієї з багатоповерхівок.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Львові під час потужної грози відірвався дах однієї з багатоповерхівок, - ФОТО, ВІДЕО
Негода "пройшлася" практичному по всьому місту та поламала декілька дерев
Фото: соціальні мережі
Користувачі соціальної мережі Facebook пишуть, що інцидент стався на вулиці Медової печери.
Фото: Facebook
На відео, яке опублікував один із користувачів Facebook, чітко видно як частина даху полетіла вниз. Наразі невідомо, чи хтось із людей постраждав. Однак пошкоджені декілька автомобілів.
Фото: Facebook
Негода "пройшлася" практичному по всьому місту та поламала декілька дерев.
Фото: varta1.com.ua
Фото: Facebook
Фото: Facebook
Нагадаємо, що 21 травня через потужну зливу затопило вулиці Львова.
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21 07 2017 17:55 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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