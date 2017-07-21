У Львові під час потужної грози відірвався дах однієї з багатоповерхівок, - ФОТО, ВІДЕО Негода "пройшлася" практичному по всьому місту та поламала декілька дерев

У п'ятницю, 21 липня, у Львові сильний порив вітру під час грози зірвав дах однієї з багатоповерхівок.

Фото: соціальні мережі

Користувачі соціальної мережі Facebook пишуть, що інцидент стався на вулиці Медової печери.

Фото: Facebook На відео, яке опублікував один із користувачів Facebook, чітко видно як частина даху полетіла вниз. Наразі невідомо, чи хтось із людей постраждав. Однак пошкоджені декілька автомобілів.

Фото: Facebook Негода "пройшлася" практичному по всьому місту та поламала декілька дерев.

Фото: varta1.com.ua

Фото: Facebook

Фото: Facebook Нагадаємо, що 21 травня через потужну зливу затопило вулиці Львова.

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