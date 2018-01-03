У Львові підполковник поліції, який був звільнений за п'яне ДТП, відновився на посаді

Суд Львова відновив на посаді заступника начальника Шевченківського відділу поліції Віктора Шкрібляка, якого у вересні 2017 року звільнили за п'яну ДТП.

Суд вирішив, що докази водіння підполковником поліції в стані алкогольного сп'яніння є недостатніми.

У висновках службового розслідування йдеться, що під час ДТП Шкрібляк "перебував з явними ознаками алкогольного сп'яніння і відмовився від проходження медичного огляду". Однак, на час завершення розслідування, коли ще не було рішення суду про те, що Шкрібляк був дійсно п'яним, керівництво Нацполіції звільнило його "за грубі порушення службової дисципліни", - повідомляє Zaxid.net.

Під час розгляду позову суддя вирішив, що рішення про звільнення Шкрібляка було ухвалено передчасно.

"Суддя вирішив, що рішення ухвалено передчасно, оскільки відмова від проходження медогляду ще не означає, що людина справді була нетверезою. Таким чином, суд скасував наказ про звільнення Шкрібляка, відновивши його на посаді з 16 вересня 2017 року. Крім цього Нацполіція повинна виплатити йому 65,6 тис. гривень зарплати за час вимушеного прогулу протягом трьох з половиною місяців", - пише видання.

ДТП за участю Шкрібляка відбулася 1 серпня 2017 року близько 19:20 на вул. Кульпарківській. Поліцейський в той момент не був на службі, він їхав у цивільному одязі в своєму особистому автомобілі Chery Tiggo. У жовтні суд оштрафував його на 10,2 тис. гривень і позбавив водійських прав, однак наприкінці грудня 2017 року Апеляційний суд Львівської області скасував це рішення і закрив справу. У постанові зазначалося, що в матеріалах справи не було підтвердження, що Шкрібляк був п'яний, а повідомлялося лише, що він відмовився від огляду на стан сп'яніння.