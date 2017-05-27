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У Львові підприємець незаконно переоформив майно міськради

Вартість протиправно відчуженого майна у центрі Львова складає 10 млн грн
Співробітники Служби безпеки України (СБУ) викрили незаконне відчуження майна Львівської міської ради.
У Львові підприємець незаконно переоформив майно міськради

Правоохоронці встановили, що місцевий підприємець незаконно переоформив у володіння 100 квадратних метрів комунальної власності, яке раніше використовувалося як сховище для населення від засобів масового ураження в умовах надзвичайного стану, повідомляє прес-служба СБУ.

За висновками експертів ринкова вартість протиправно відчуженого майна у центрі Львова складає 10 мільйонів гривень.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, що директора львівського комунального підприємства "Виробничо-реставраційний комбінат обрядових послуг" Василя Глову затримали за підозрою в отриманні хабаря у 4 тис. дол.

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27 05 2017 17:54
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