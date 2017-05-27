CУСПІЛЬСТВО НОВИНИСпівробітники Служби безпеки України (СБУ) викрили незаконне відчуження майна Львівської міської ради.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Львові підприємець незаконно переоформив майно міськради
Вартість протиправно відчуженого майна у центрі Львова складає 10 млн грн
Правоохоронці встановили, що місцевий підприємець незаконно переоформив у володіння 100 квадратних метрів комунальної власності, яке раніше використовувалося як сховище для населення від засобів масового ураження в умовах надзвичайного стану, повідомляє прес-служба СБУ.
За висновками експертів ринкова вартість протиправно відчуженого майна у центрі Львова складає 10 мільйонів гривень.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.
Нагадаємо, що директора львівського комунального підприємства "Виробничо-реставраційний комбінат обрядових послуг" Василя Глову затримали за підозрою в отриманні хабаря у 4 тис. дол.
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