СБУ: У Львові підприємці вкрали державні і військові бази даних
"Співробітники Служби безпеки України викрили комерційну структуру, яка за допомогою забороненого в Україні програмного забезпечення "Парус" і "Афіна", внесених в санкційні списки згідно з Указом Президента, заволоділа базами даних і масивами інформації, що належать державним установам, військовим підрозділам і підприємствам на Львівщині", - повідомляє прес-служба СБУ.
Фото: СБУ
Відомо, що підприємці легально обслуговували програмне забезпечення установ. Однак під час виконання своїх робіт, вони встановлювали заборонені російські програми "Парус" і "Афіна" для копіювання інформації. Саме через ці програми вони змогли дістати доступ до інформаційно-телекомунікаційних систем більше сотні державних і військових установ, а також підприємств і організацій.
Співробітникам СБУ вдалося встановити, що підозрювані копіювали дані через програму віддаленого керування комп'ютером "teamviewer". У цих людей знайшли бази даних, які належать державним і військовим установам Львівської області.
Заборонене в Україні програмне забезпечення "Парус" і "Афіна" поширюється і оновлюється з серверів, які знаходяться в Росії. Служба безпеки України повідомляє, що через використання цих програм інформація з обмеженим доступом стала доступною Росії і може бути використана на шкоду національній безпеці України.
Фото: СБУ
Зараз співробітники СБУ спільно з прокуратурою перевіряють версію про передачу незаконно скопійованих даних спецслужбам Росії.
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