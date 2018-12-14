СБУ: У Львові підприємці вкрали державні і військові бази даних

У Львові викрили підприємців, які копіювали військову інформацію через російські програми "Парус" і "Афіна".

"Співробітники Служби безпеки України викрили комерційну структуру, яка за допомогою забороненого в Україні програмного забезпечення "Парус" і "Афіна", внесених в санкційні списки згідно з Указом Президента, заволоділа базами даних і масивами інформації, що належать державним установам, військовим підрозділам і підприємствам на Львівщині", - повідомляє прес-служба СБУ.



Фото: СБУ

Відомо, що підприємці легально обслуговували програмне забезпечення установ. Однак під час виконання своїх робіт, вони встановлювали заборонені російські програми "Парус" і "Афіна" для копіювання інформації. Саме через ці програми вони змогли дістати доступ до інформаційно-телекомунікаційних систем більше сотні державних і військових установ, а також підприємств і організацій.

Фото: СБУ

Співробітникам СБУ вдалося встановити, що підозрювані копіювали дані через програму віддаленого керування комп'ютером "teamviewer". У цих людей знайшли бази даних, які належать державним і військовим установам Львівської області. Заборонене в Україні програмне забезпечення "Парус" і "Афіна" поширюється і оновлюється з серверів, які знаходяться в Росії. Служба безпеки України повідомляє, що через використання цих програм інформація з обмеженим доступом стала доступною Росії і може бути використана на шкоду національній безпеці України.



Фото: СБУ

Зараз співробітники СБУ спільно з прокуратурою перевіряють версію про передачу незаконно скопійованих даних спецслужбам Росії.