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У Львові підтримали ідею відмови від маршруток

Перейти на зручний транспорт депутати пропонують протягом п'яти років
У вівторок, 13 березня, транспортна депутатська комісія Львівської міської ради підтримала петицію про повну відмову від маршруток на користь електротранспорту та автобусів.
У Львові підтримали ідею відмови від маршруток Фото: соцмережі

Транспортна комісія врахувала зауваження до петиції, згідно з якими перехід на електротранспорт та великі автобуси необхідно розтермінувати не на два, а на п’ять років, - повідомляє Zaxid.net.

Остаточне рішення про відмову від малогабаритних автобусів має бути ухвалене на сесії Львівської міськради.

Згідно з петицією, у Львові електротранспорт та великогабаритні автобуси курсуватимуть за чітко визначеним графіком, на зупинках встановлять електронні табло з часом прибуття транспорту. Громадський транспорт мають облаштувати пандусами та спеціально обладнаними місцями для людей з інвалідністю.

Нагадаємо, поліцейські Львова через борги власника вилучають автобуси підприємства міськради ПАТ АТП-1.

У Львові та області з 20 січня пенсіонери платять за проїзд в автобусах 100% від вартості квитка.

 

 

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13 03 2018 21:00
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