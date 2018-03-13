У Львові підтримали ідею відмови від маршруток
Транспортна комісія врахувала зауваження до петиції, згідно з якими перехід на електротранспорт та великі автобуси необхідно розтермінувати не на два, а на п’ять років, - повідомляє Zaxid.net.
Остаточне рішення про відмову від малогабаритних автобусів має бути ухвалене на сесії Львівської міськради.
Згідно з петицією, у Львові електротранспорт та великогабаритні автобуси курсуватимуть за чітко визначеним графіком, на зупинках встановлять електронні табло з часом прибуття транспорту. Громадський транспорт мають облаштувати пандусами та спеціально обладнаними місцями для людей з інвалідністю.
Нагадаємо, поліцейські Львова через борги власника вилучають автобуси підприємства міськради ПАТ АТП-1.
У Львові та області з 20 січня пенсіонери платять за проїзд в автобусах 100% від вартості квитка.
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